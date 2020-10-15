Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась секретом приготовления вкусного десерта

Знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм рецепт пирожного "Вупи пай", сообщает Politeka.

"Сегодня поделюсь с вами рецептом пирожного, которое всегда вызывает восторг - вупи пай!😋 В переводе это звучит, как "Ух ты"", "Ничего себе!" или "Ого-го!"... А я называю его пирожное "ухтышка" 🍪", – написала Глинская.

Для приготовления вупи пай необходимо взять:

Бисквит (расчет на 24 половинки):

200 мл молока (2,5-3,2%)

100 г яйца

300 г муки

160 г сахара

10 г разрыхлителя

60 г какао-порошка

1/3 ч. л. соли

Для сливочного крема:

350 мл сливок (жирность не менее 30%)

50 г сахарной пудры

4 г желатина +20 мл воды

цедра одного апельсина

"А какое пирожное у вас вызывает восторг?😉", – спрашивет у поклонников Елизавета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 15 Окт 2020 в 12:40 PDT

Поклонники Глинской поблагодарили ее за этот рецепт в комментариях и отметили своими лайками.

"Спасибо,надо попробовать приготовить😊👍А восторг у меня вызывает обычное песочное пирожное с кисленьким повидлом внутри и пропитанное глазурью сверху.Раньше оно называлось,,домино,,. Сейчас у нас настоящих песочных пирожных не встретишь.А вместо натурального повидла в пирожные,торты и печенья стали добавлять искусственное с ароматизаторами,красителями,которое есть невозможно Я не пробовала 🙈😁 Надо приготовить! Спасибо, Лиза😍", – написали они.

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