Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась секретом приготовления вкусного десерта
Знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм рецепт пирожного "Вупи пай", сообщает Politeka.
"Сегодня поделюсь с вами рецептом пирожного, которое всегда вызывает восторг - вупи пай!😋 В переводе это звучит, как "Ух ты"", "Ничего себе!" или "Ого-го!"... А я называю его пирожное "ухтышка" 🍪", – написала Глинская.
Для приготовления вупи пай необходимо взять:
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Бисквит (расчет на 24 половинки):
200 мл молока (2,5-3,2%)
100 г яйца
300 г муки
160 г сахара
10 г разрыхлителя
60 г какао-порошка
1/3 ч. л. соли
Для сливочного крема:
350 мл сливок (жирность не менее 30%)
50 г сахарной пудры
4 г желатина +20 мл воды
цедра одного апельсина
"А какое пирожное у вас вызывает восторг?😉", – спрашивет у поклонников Елизавета.
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Поклонники Глинской поблагодарили ее за этот рецепт в комментариях и отметили своими лайками.
"Спасибо,надо попробовать приготовить😊👍А восторг у меня вызывает обычное песочное пирожное с кисленьким повидлом внутри и пропитанное глазурью сверху.Раньше оно называлось,,домино,,. Сейчас у нас настоящих песочных пирожных не встретишь.А вместо натурального повидла в пирожные,торты и печенья стали добавлять искусственное с ароматизаторами,красителями,которое есть невозможно Я не пробовала 🙈😁 Надо приготовить! Спасибо, Лиза😍", – написали они.
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