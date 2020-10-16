Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі захопила апетитним виглядом в білому бікіні

Емілі є популярною моделлю, яка бере участь в самих трендових показах і співпрацює з відомими брендами одягу. Не так давно зірка розповіла, що уклала новий контракт з компанією, яку буде надалі рекламувати. Тепер в Instagram на фан-акаунтах з'являються найрізноманітніші фото з фотосесій дівчини, тоді як сама вона показує лише домашні фото в сторіз.

На одному з фото дівчина позувала біля пляжного будиночка, звично виставивши сідниці на показ і повернувшись до об'єктива спиною. Дівчина доповнила Пляжний лук білою тонкою майкою і звично розпустила волосся. Як і завжди, на її обличчі не було макіяжу.

Ось як реагують в мережі:

"Милий образ!; завжди закохує себе😍; дівчина неймовірної краси🔥 🔥; красиве красиве творіння Всесвіту; яке лезо ти використовуєш?; Я тебе заблокую 😂; Як поживаєш?!?!?; Чудовий образ; Красиво ❤️👌; зовсім трохи спокуси; у тебе є тіло богині 😍; така приголомшливо красива дитинко🔥 🔥 😍 😍; який милий наряд; Бог Емілі, я щиро обожнюю тебе, дорога; ви абсолютно ідеальні !!! ❤️❤️».

До цього ми писали, що Емілі часто балує себе затишним відпочинком. Так як дівчина не любить займатися спортом в тісних приміщеннях і залах в цілому, вона вважає за краще проводити час з користю на пляжі і багато рухається під час прогулянок. При цьому на узбережжі дівчина часто підкорює фанатів стильними "луками".

Наприклад, монокіні Емілі з глибоким декольте і мила панамка з леопардовим принтом порадували користувачів. Чорний купальник ідеально поєднувався з головним убором, а невелика золотий ланцюжок вдало завершила образ. Повернувшись до камери боком, Ратаковскі ще й вдалося посвітити бюстом з вигідного ракурсу.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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