Українська модель Міла Кузнєцова покрасувалася 13-м розміром грудей

Знаменита красуня поділилася яскравими кадрами в "сторіс" на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net.

На фотографії Кузнєцова позує поруч з велосипедом, ефектно вигинаючись. Вона нахилилася прямо перед камерою і показала свої принади у всій красі.

Особливої пікантності знімку додає те, що красуня вирішила розстебнути і без того тісний топ.

Крім того, красуня похвалилася формами в яскраво-червоній сукні з поясом, особливістю якого стало бездонне декольте. Ще однією родзинкою можна назвати напівпрозору тканину на плечах, прикрашену декоративними квітами. В якості взуття Міла вибрала стильні бежеві туфлі на шпильках.

Раніше ми розповідали, що модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, похвалилася розкішною фігурою в екстремальному декольте

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кузнєцова позує нібито з королевою Великобританії Єлизаветою II, яка насправді є актором "Дизель шоу". При цьому модель вбралася в топ з екстремальним декольте, яке максимально підкреслювало її значну фігуру.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова засунула Олю Полякову на другий план своїм декольте:»красивіше всіх зірок".

А ще Politeka писала, що Міла Кузнєцова спокусила розкішними видами в екстремальному декольте: ракурс зводить з розуму.

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