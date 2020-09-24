Известного украинского шоумена Владимира Остапчука поразил китайский вирус

Как передает Рoliteka.net, возлюбленная Остапчука Кристина Горняк рассказала о протекании заболевания в своем микроблоге в Инстаграм. Девушка поделилась архивным фото, на котором они еще беззаботные и счастливые мило обнимаются за столиком в кафе, не зная, что скоро им предстоит серьезное испытание.

"По милому вирус ударил сильно. Двусторонняя пневмония, с сильным поражением легких. Мнения врачей, с которыми я общалась разделились: - были те, кто говорил только сбивать температуру, а всю остальную борьбу оставить для иммунитета; - а были и те, кто сказал принимать медикаменты по полной. Для него я выбрала второй путь. Так как страшно было", - поделилась Горняк.

Возлюбленная Остапчука отметила, что все это время ведущий "пил очень много витаминов и гомеопатии от отеков всех органов, много лимфодненажных препаратов, антикоагулянт, от интоксикации и для гидратации организма".

Стоит отметить, девушка также заразилась "уханьским вирусом", однако, ее состояние куда легче. По словам Кристины, у них с Владимиром симптомы заболевания изначально были разными.

"У меня запершило в горле, потом 1 день температура 37.2 и все. На 2 или 3 день у меня пропали все ощущения запахов и вкуса. Возвращаться начали на 18 день и постепенно, ещё полного возврата нет!", - рассказала Горняк и добавила: "Не знаю, все ли мы делали правильно, но раз мы живы, точно уже не плохо!"

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Примечательно, что пост Кристины прокомментировал сам Остапчук, в своей саркастической манере: "А пить алкоголь уже можно? А мне?"

Пользователи кинулись комментировать этот пост:

"С выздоровлением )"

"Кристина, вы получается переболели в легкой форме, или это был всё же не COVID? Вы будите сдавать анализ на антитела?"

"Спасибо за полезную информацию 👍"

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