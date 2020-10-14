Легендарна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася відпочинком зі співачкою Дашею Астаф'євою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Обожнюю цю жінку", - коротко йдеться в підписі.
На опублікованих кадрах видно Астаф'єву в наряді з декольте, яка танцює під спів Нікітюк. У якийсь момент телеведуча пропонує подрузі "доповнити образ", і передає Астаф'євій накладні вуса.
Уточнимо, що співачка з радістю їх використовує, після чого виконує вже новий запальний танець. Однак шанувальників Нікітюк позбавила від можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри в сторіс.
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До цього ми розповідали, що зірка Playboy і співачка Даша Астаф'єва в черговий раз захопила фанатастичними формами в новій відвертій фотосесії
На цей раз Астаф'єва показала фото, на яких зображена з оголеними грудьми і "п'ятою точкою".
Ці гарячі знімки моментально звели з розуму користувачів соцмережі. Причому, красою знаменитості захоплюються не тільки чоловіки, що цілком закономірно, але і жінки. Так, однією з першої лайк під публікацією поставила Альбіна Джанабаєва.
Нагадаємо, що повністю роздягнена Астаф'єва захопила засмагою: "Даша, караул!".
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