Легендарная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась отдыхом с певицей Дашей Астафьевой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Обожаю эту женщину», - коротко говорится в подписи.

На опубликованных кадрах видно Астафьеву в наряде с декольте, которая танцует под пение Никитюк. В какой-то момент телеведущая предлагает подруге «дополнить образ», и передает Астафьевой накладные усы.

Уточним, что певица с радостью их использует, после чего исполняет уже новый зажигательный танец. Однако поклонников Никитюк избавила от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры в Сторис.

До этого мы рассказывали, что звезда Playboy и певица Даша Астафьева в очередной раз восхитила фанатастическими формами в новой откровенной фотосессии

На этот раз Астафьева показала фото, на которых запечатлена с обнаженной грудью и "пятой точкой".

Эти горячие снимки моментально свели с ума пользователей соцсети. Причем, красотой знаменитости восхищаются не только мужчины, что вполне закономерно, но и женщины. Так, одной из первой лайк под публикацией поставила Альбина Джанабаева.

Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".

Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".

Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".