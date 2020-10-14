Легендарная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась отдыхом с певицей Дашей Астафьевой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Обожаю эту женщину», - коротко говорится в подписи.
На опубликованных кадрах видно Астафьеву в наряде с декольте, которая танцует под пение Никитюк. В какой-то момент телеведущая предлагает подруге «дополнить образ», и передает Астафьевой накладные усы.
Уточним, что певица с радостью их использует, после чего исполняет уже новый зажигательный танец. Однако поклонников Никитюк избавила от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры в Сторис.
Орбакайте в окружении детей вызвала фурор, Пугачева может гордиться: "У Клавы два брата-рыцаря"
Ощадбанк и ПриватБанк повально закрывают отделения, названы причины: "Это не просто сокращение, а..."
Усатый Артур Пирожков показал вторую семью, красавица-жена не сдержала эмоций: «Твоя…»
Гривна порвет доллар, НБУ кардинально изменил курс валют: чего ждать украинцам
До этого мы рассказывали, что звезда Playboy и певица Даша Астафьева в очередной раз восхитила фанатастическими формами в новой откровенной фотосессии
На этот раз Астафьева показала фото, на которых запечатлена с обнаженной грудью и "пятой точкой".
Эти горячие снимки моментально свели с ума пользователей соцсети. Причем, красотой знаменитости восхищаются не только мужчины, что вполне закономерно, но и женщины. Так, одной из первой лайк под публикацией поставила Альбина Джанабаева.
Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".
Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".
Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".