Популярна українська виконавиця Анна Седокова поділилася щасливим кадром з чоловіком

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, на якому стояла в обнімку з чоловіком, баскетболістом Янісом Тіммою. Красуня сильно притулилася до чоловіка, виставивши вперед свою апетитну «п'яту точку».

"Ці дні були чимось неймовірним. Стільки дослідів зі свідомістю і психологічних спостережень я здійснювала раніше за 10 років. А я думала, я сильна. А ось тобі, Аня. Хтось каже, що це ціна щастя. Я називаю це "віддачею" після пострілу.) Ми пройшли і впоралися", - зазначила Сєдокова, додавши, що подробиці цих випробувань розповість років в 60.

Менш ніж за годину пост Седокової зібрав 50 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Прекрасна пара", "Анна, ви диво, ні на кого не звертайте уваги!", "Красива пара", "Ганнуся бажаю вам великого величезного щастя", "на цей раз пощастило з чоловіком)", "такі милі. Щастя вам і вічної любові", " Ти молодець. Будь щаслива", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що у своїй книзі Анна розповіла, що в дитинстві пережила домагання вітчима. Дівчина зізналася, що вставила в його стілець голку, щоб помститися кривдникові.

Нагадаємо, що хижа Седокова скинула халат на вулиці і ефектно продефілювала в білизні: «у твоїх ніг...».

Як повідомляла Politeka, Седокова в тісному топі поставила чоловіка на карачки на очах у Павла Волі.

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