Українцям розповіли, як планують підвищувати пенсії

Про це пише Обозреватель.

Так, в кінці 2020 і в 2021 році заплановано три перерахунки пенсійних виплат.

І це пов'язано з тим, що буде переглянуто розмір прожиткового мінімуму, який закладено в держбюджеті на 2021 рік.

Перше підвищення заплановане на грудень 2020 року: вже 1 грудня мінімальна пенсія зросте на 57 гривень (з 1712 до 1769 гривень).

Наступне підвищення буде в липні 2021 року - до 1854 гривень, і третій перерахунок-в грудні 2021 року до 1934 гривень.

Більш того, з пенсіями буде підвищено і прожитковий мінімум. З грудня 2020 року: для дітей до 6 років – 1921 грн; для дітей 6-18 років – 2395 грн; для працездатних українців – 2270 грн; для осіб, які втратили працездатність – 1769 грн; загалом – 2189 грн.

Вже в липні 2020 року розмір мінімуму для всіх категорій зросте в середньому на 100 гривень: для дітей до 6 років – 2013 грн; для дітей до 18 років – 2510 грн; для працездатних осіб – 2379 грн; для українців, які втратили працездатність – 1854 грн; загалом – 2294 грн.

Аналогічне підвищення відбудеться і в грудні 2021 року: для дітей до 6 років – 2100 грн; для дітей 6-18 років – 2618 грн; для працездатних осіб – 2481 грн; для осіб, які втратили працездатність – 1934 грн; загалом – 2393 грн.

Раніше ми попереджали, що через 15 років українці можуть залишитися без Пенсійний виплат від держави.

Тому влада ініціює запуск накопичувальної пенсійної системи, при якій українці будуть зі своїх зарплат собі платити "пенсії".

Нагадаємо, що українцям розкрили нюанси підрахунку розміру пенсії, можна отримувати до 17 тисяч гривень

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