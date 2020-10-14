У 2021 році заробітна плата українських медиків має бути підвищена

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 14 жовтня.

За його словами, заробітна плата медичних працівників зросте мінімум у два з половиною рази. Це буде справедливо по відношенню до співробітників сфери охорони здоров'я.

«Ми повинні припинити це, коли за останні 29 років у медиків була найнижча зарплата в країні», - зазначив глава МОЗ, додавши, що відомство наполягатиме на формуванні таких тарифів на наступний рік.

У МОЗ також нагадали, що вже з вересня медики отримують надбавку до заробітної плати. Зазначається, що лікарі отримали по 3560 гривень доплат, медсестри та фельдшери по 2500 гривень, а санітари – по 1250 гривень.

У відомстві додали, що Національна служба здоров'я вже почала перераховувати на рахунки лікарень кошти за жовтень.

Раніше ми писали, що одна з найбільш високооплачуваних посад, на яку українців готові взяти без досвіду роботи, це менеджер з продажів. Як зазначається в матеріалі "Обозреватель", таким фахівцям готові платити 16,5 тисяч гривень.

Крім цього, на ринку праці є потреба у водіях, продавцях-консультантах, менеджерах залу і Кухарях.

Нагадаємо, що українців доб'ють новими податками, кому і скільки доведеться платити: "25 тисяч за...".

Як повідомляла Politeka, шестиденка і звільнення без причини: які зміни Кабмін готує українцям до Трудового кодексу.

Також Politeka писала, що українцям тричі підвищать пенсії, хто отримає більше грошей: "вже в грудні...".