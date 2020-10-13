Україна не має грошей для компенсації зростання дефіциту Пенсійного фонду

Про це в інтерв'ю ТСН заявив народний депутат України від Партії "Слуга народу" Данило Гетманцев, передає Politeka.

Так, за словами голова комітету податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради України, заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що вже через 15 років держава не зможе виплачувати українцям пенсії, це – "математика".

"Заява Шмигаля - не передбачення апокаліпсису. Це математика. Українська нація старіє і це факт. На відміну від європейських країн, у нас немає грошової "подушки", яка могла б компенсувати відрахування до Пенсійного фонду. Зараз у нас 16,1 млн працюючих і 11,3 млн пенсіонерів. Ця тенденція буде погіршуватися від року до року", – заявив Гетманцев.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій. Про цю проблему він заявив, виступаючи перед студентами Львівської політехніки.

Під час свого виступу політик повідомив студентам, що через демографічну ситуацію в майбутньому один працюючий повинен буде податками утримувати двох пенсіонерів.

Шмигаль уточнив, що зробити це практично неможливо, тому вже через 15 років держава "не зможе виплачувати пенсії".

"В Україні буде мало працездатних і багато пенсіонерів. Співвідношення буде 1 до 2. Доведеться в два рази збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення в два рази неможливо. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика", - сказав прем'єр.

Шмигаль пояснив, що вже в 2021 році Кабінет Міністрів запустить накопичувальні пенсії, тому кожен працюючий зможе сам відкладати на старість.

Держава буде платити всього лише "невелику соціальну пенсію", а решту потрібно буде збирати самостійно.

Також ми повідомляли, що українцям для отримання пенсійних виплат від держави потрібно порівняти свій страховий стаж з новими вимогами. Згідно з розрахунками, через сім років тільки половина українців зможе піти на заслужений відпочинок в 60 років.

Так, вимоги по страховому стажу, який необхідний для отримання виплат від держави, ростуть щорічно, поки в 2027-му не складуть 35 років.

Якщо 60 років вам виповниться в 2027 — му або пізніше, потрібно до цього моменту вже мати максимальний стаж, якщо в 2026-34 роки і так далі. На сьогоднішній день мінімальний стаж для пенсії в 60 років становить 28 років.

За даними Пенсійного фонду, За останній рік кількість співробітників, які платять внесок до ПФУ, скоротилася на 565 тис.осіб.

Уряд прагне до того, щоб якомога менше українців отримували пенсії. Так експерт з соціальної політики Андрій Павловський пояснив пропозицію збільшити пенсійний вік. Напередодні про таку ініціативу повідомила голова профільного Комітету Верховної ради Галина Третьякова. За її словами, в такому випадку люди отримають більше часу для накопичення страхового стажу.

А ось Андрій Павловський вважає, що такі заходи необхідні чиновникам для підготовки українців до впровадження нової накопичувальної системи в 2021 році. Він попередив: якщо затвердять варіант Третьякової за участю приватних компаній і фондів зі слабким регулюванням з боку державних органів - трудівники можуть так і не отримати свої гроші.

"Є загроза, що вони з часом можуть перетворитися на одну велику фінансову піраміду. Якщо це робити під державним врегулюванням, це інша справа", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що українцям розкрили нюанси підрахунку розміру пенсії, можна отримувати до 17 тисяч гривень

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