Якби "Нафтогаз України" став продавати на вітчизняному ринку дешевий газ вітчизняного видобутку, то для українців ціна на газ зменшилася б на 20%

Про це заявив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, передає Politeka з посиланням на Україна 24.

Так, коментуючи дані "Нафтогазу" про те, що підземних сховищах країні накопичені рекордні обсяги газу, експерт зазначив, що велика частина накопиченого газу (12 млрд кубометрів) знаходиться в режимі митного складу.

"Тобто, це іноземні компанії, які його закупили і привезли. 7 млрд з цих 12 млрд - це газ, який коштує понад 214 доларів за тисячу кубометрів. Далеко не він буде дешевшим", - пояснив Корольчук.

На думку фахівця, дешевше для українців буде той газ, який знаходиться в підземних сховищах, проте видобувається в Україні.

"Нафтогаз" його закачує в підземні сховища, але не випускає на ринок, створивши таку ситуацію, що газ, який сьогодні пропонується населенню, є більш дорогим. Всі компанії завозять газ в основному від імпортних постачальників. Дешевший український газ - у підземних сховищах. Ціна повинна бути нижче десь на 20%", – вважає аналітик.

Раніше ми писали про те, що стало відомо, що буде з ціною на газ для побутових споживачів в опалювальному сезоні. Про це розповів глава Мінфіну Сергій Марченко.

За його словами, цього року ринкова вартість блакитного палива нижча, ніж у 2019 році, тому Мінфін прогнозує зниження розцінок на газ у нинішньому опалювальному сезоні.

"На ринку з'явилося більше постачальників газу. Одним з таких постачальників є НАК "Нафтогаз". На ринку газу немає монополії, а є можливість вибирати. Є ринок і ринкова ціна", - цитує прес-служба профільного міністра.

Сергій Марченко також зазначив, що система субсидій з оплати комуналки залишилася незмінною, а показник пільги також розраховується з урахуванням сукупного доходу сім'ї.

"Передбачаємо наступного року 36,6 млрд гривень на виплату субсидій. Їх отримають саме ті категорії, які найбільше цього потребують - чий сімейний сукупний дохід не дозволяє безболісно платити за житлово-комунальні послуги. Показник субсидії розраховується з урахуванням сукупного доходу сім'ї, площі приміщень, в яких вона живе", - резюмував Сергій Марченко.

Стало відомо, як зміняться тарифи на комуналку вже в опалювальному сезоні. Про це попередив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. За його словами, вже взимку тарифи на газ для населення будуть в два рази більше, ніж влітку.

Замість 3 грн за кубометр доведеться заплатити 6 гривень. Якщо враховувати абонплату, то кінцевий тариф для побутових споживачів може скласти 8 грн/кубометр. Тобто, опалення будинку в 100" квадратів " влетить в 4-5 тисяч грн на місяць.

Що стосується опалення в багатоквартирних будинках, то там ситуація набагато простіше. Для теплокомуненерго до кінця наступного опалювального сезону продовжують діяти спеціальні розцінки на паливо (у серпні ціна становила 2,9 грн за куб).

"Не виключено, що її до виборів заморозять. А після - самі розумієте... " - додав Корольчук.

Інший аналітик Оксана Запорізька пояснила, що ціна на паливо підвищується через зміну сезону.

"Ціна зросте тому, що змінюється сезон. Як правило, це відбувається з наближенням зими. В яких межах вона буде знаходиться – зараз сказати складно, але очікувано, що її рівень буде нижче, ніж минулої зими. Нині сформовані високі запаси природного газу в сховищах, а на зниження попиту вплинула пандемія вірусу", – розкрила вона нюанси.

Нагадавши, урізання субсидій і зміна тарифів, з'явився несподіваний прогноз

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