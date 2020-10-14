31-річна зірка Євробачення Томас Нойвірт, якого всі знають під псевдонімом Кончіта Вурст, здивував нічними розвагами

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував фото, на яких постав у жилеті-сіточці на голе тіло і довгих мереживних рукавичках. Поруч з артистом стояла жінка в блискучих окулярах. Сам Томас прикрив обличчя руками і зачаївся в темряві.

"Пізня ніч", - підписав Томас фото.

За кілька годин його фото зібрало більше двох тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Браво, чудова Кончіта Вурст!!! Ми тебе любимо!!! Спасибі тобі за твій унікальний талант!!! Спасибі всім!", "Ти виглядаєш приголомшливо навіть у темряві!", "Ангел темряви? ... а може і ні", " Вау! Ти виглядаєш неймовірно гаряче і круто!", "Темна сторона", «Королева», «Том, Я бачу тебе», «ніч, її чари, завжди бездоганні», "найгарячіша вечірка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що австрійський співак Нойвірт з'явився в образі брутального бороданя, чим буквально викликав фурор серед своїх шанувальників. Образ красень доповнив чорними тінями, які сильно зістарили його. Артист повернувся до чорного кольору волосся і анонсував світове турне. Шанувальники з усього світу залишили десятки захоплених коментарів під його постом.

Нагадаємо, що Кончіта Вурст застигла в обіймах красеня: "Так мило...".

Як повідомляла Politeka, Кончіта Вурст без макіяжу вразила виглядом:"повернулася до витоків".

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