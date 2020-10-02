31-річна зірка Євробачення Томас Нойвірт, якого всі знають під псевдонімом Кончіта Вурст, здивував новою зовнішністю
Свіже фото австрійський співак опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Так, 31-річний Томас Нойвірт поділився новим знімком зі зйомок популярного в Німеччині шоу "Famemaker".
Перед фанатами тріумфатор "Євробачення" постав у незвичайному вечірньому костюмі. Для нового образу Томас Нойвірт також пофарбував волосся в білий колір, спеціально зробивши, таким чином, акцент на своїй чорній бороді.
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Зміна образу припала до душі його фанатам, які засипали Томаса лайками і захопленими коментарями.
"Ти знову виглядаєш фантастично ... просто неймовірно", "Красуня", " відмінні наряди і зачіски сьогодні! Ваша модерація теж на висоті!", "Дуже красиво", "я так рада бачити вас в дії в якості модератора", " ви дійсно добре проводите модерацію. Дуже красивий і як завжди розумний", " ідеально!",- написали вони в коментарях під публікацією зірки.
Раніше ми розповідали, як 31-річний Томас Нойвірт роздягнувся заради ефектної фотосесії.
На фотографії знаменитий виконавець був оголений по пояс, так само, як і інший молодий чоловік, що знаходиться ззаду. Юнак обійняв співака обома руками, а сам Кончіта Вурст однією рукою чіпає себе за шию, а інший - стосується підборіддя і губ.
Заради фотосесії Томас зі зйомками вирішили пофарбувати волосся в яскраві кольори.
Нагадавши, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст без сорому і одягу похвалилася волохато-засмаглим тілом: занадто жарко.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст оголила груди заради зухвалого фото: "справжня зірка".
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