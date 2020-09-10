31-річний австрійський співак Томас Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, епатував новим образом
Про це пише Politeka, посилаючись на сторінку виконавця в Instagram
На фотографії знаменитий Виконавець оголений по пояс, так само, як і інший молодий чоловік, що знаходиться ззаду.
Юнак обійняв співака обома руками, а сам Кончіта Вурст однією рукою чіпає себе за шию, а іншою торкається підборіддя і губ. На головах у молодих людей надіті різнокольорові перуки.
Також видно, що Вурст не лінується відвідувати спортивний зал - його тіло виглядає просто чудово.
Лорак з новим обличчям налякала появою на модній вечірці: "Навіщо стільки ботокса?»
Фреймут розкрила подробиці про свій важкий діагноз, що буде з "Танцями": "Виснажує душу, каламутні і темні думки..."
Віра Брежнєва вразила наповал шикарним бюстом в глибокому декольте: "Справжня богиня"
Українців завалили новими штрафами, важлива заява: "Якщо оплачується протягом 10 днів..."
Шанувальники оцінили новий образ співака і залишили безліч хвалебних коментарів.
Politeka писала, що Кончіта Вурст розбурхав новими кадрами з кліпу. Нарізка з кліпу з'явилася в Instagram зірки. Незабаром Томас опублікує кліп, в якому він постане в образі чоловіка. Втім, кліп буде не менш епатажним, ніж кліпи в образі Кончіти Вурст.
На оприлюднених кадрах видно, що Томас знімається в кліпі з молодим красенем. Вони обіймаються, танцюють і з'являються в дуже пікантних образах. На одному з кадрів Томас притискається до партнера всім тілом.
Кончіта Вурст, показав сміливий образ і розповів про прем'єру. На кадрах Кончіта спочатку стоїть без одягу і з рожевим волоссям. Поруч можна побачити іншого чоловіка-Lou Asril, який надів маску з ланцюгів. Пара показала чуттєве відео, де загравала один з одним. Вони з'явилися в інших нарядах: піджаках і штанях. У Томаса він був розстебнутий, тому можна легко оцінити підтягнуте тіло знаменитості.
Зірка " Євробачення" Кончіта Вурст раптово змінила імідж: "Ого, нарешті повернулася..."
Зірка " Євробачення" Кончіта Вурст відчинила шубу і викликала захват зухвалим виглядом :" поневолююча сила".
Зірка " Євробачення" Кончіта Вурст без сорочки розбурхала пікантним відео з чоловіком: "це приголомшливо".