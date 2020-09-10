31-річний австрійський співак Томас Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, епатував новим образом

Про це пише Politeka, посилаючись на сторінку виконавця в Instagram

На фотографії знаменитий Виконавець оголений по пояс, так само, як і інший молодий чоловік, що знаходиться ззаду.

Юнак обійняв співака обома руками, а сам Кончіта Вурст однією рукою чіпає себе за шию, а іншою торкається підборіддя і губ. На головах у молодих людей надіті різнокольорові перуки.

Також видно, що Вурст не лінується відвідувати спортивний зал - його тіло виглядає просто чудово.

Шанувальники оцінили новий образ співака і залишили безліч хвалебних коментарів.

Politeka писала, що Кончіта Вурст розбурхав новими кадрами з кліпу. Нарізка з кліпу з'явилася в Instagram зірки. Незабаром Томас опублікує кліп, в якому він постане в образі чоловіка. Втім, кліп буде не менш епатажним, ніж кліпи в образі Кончіти Вурст.

На оприлюднених кадрах видно, що Томас знімається в кліпі з молодим красенем. Вони обіймаються, танцюють і з'являються в дуже пікантних образах. На одному з кадрів Томас притискається до партнера всім тілом.

Кончіта Вурст, показав сміливий образ і розповів про прем'єру. На кадрах Кончіта спочатку стоїть без одягу і з рожевим волоссям. Поруч можна побачити іншого чоловіка-Lou Asril, який надів маску з ланцюгів. Пара показала чуттєве відео, де загравала один з одним. Вони з'явилися в інших нарядах: піджаках і штанях. У Томаса він був розстебнутий, тому можна легко оцінити підтягнуте тіло знаменитості.

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