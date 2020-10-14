Дружина російського коміка Олександра Ревви, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, поділилася цікавою історією про їхню доньку

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Анжеліка опублікувала фото, на якому її молодша дочка Амелі сиділа за столом. Дівчинка щось писала на листочку. Вона була одягнена в рожевий светр.

"Цілую Амелі, довго цілую... розумію, що мучиться, але терпить з останніх сил.. Вдих глибокий, погляд спідлоба, чекаю, зараз щось видасть.. - Це ще добре, що моя мати не риба-меч!!!",- підписала знімок зірка.

За годину її фото оцінили майже 3 тисячі разів. Не стрималася і залишила лайк під фото російська актриса Христина Асмус.

"Яка молодець!!! Амелі зайка", "Наймиліша і найкрасивіша сім'я на світі, люблю вас сильно-сильно, кращі!", "Анжеліка ви крута", «Наша улюблена Амелі», "ну видала, як відрізала", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олександр Ревва показав красунь-дочок, які сиділи в машині. Дівчатка обнялися, посміхалися і позували на камеру.

Як відомо, Ревва виховує двох дочок: старшу Алісу і молодшу Амелі. Дівчатка постійно з'являються в Instagram артиста і його дружини Анжеліки. До речі, всі імена членів їх сім'ї починаються на букву А.

Нагадаємо, що красуня-дружина Артура Пирожкова влаштувала ефектні розваги в басейні: "Русалка Анжеліка".

Як повідомляла Politeka, вусатий Артур Пирожков показав другу сім'ю, красуня-дружина не стримала емоцій:"Твоя...".

Також Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова блиснула вигинами в сміливому купальнику, не стрималася навіть Лобода.