В Україні зафіксована нова шахрайська схема із залученням популярної програми для конференц-зв'язку через Інтернет "Zoom"

Як пише Politeka, посилаючись на URBANIST, довірливих українців заманюють на сайти шахраїв, обіцяючи їм грошові компенсації у зв'язку з пандемією китайського вірусу.

Після того, як громадяни, втративши пильність, оформляють підписку на сервіс, аферисти крадуть дані користувачів, а потім і їх кошти з банківських карт.

Зазначено, що листи відправлялися не з фейкового домену, а від офіційного сервісу. Нечисті на руку ділки скористалися тим, що при реєстрації в Zoom необхідно написати листи 10 знайомим обсягом в 64 знака.

Шахраї вставляли в повідомлення фразу "Вам покладена компенсація у зв'язку з COVID-19", вказуючи при цьому лінк на шахрайський сайт.

Експерти радять українцям не контактувати з невідомими користувачами і не переходити по сумнівних лінках.

Раніше ми писали, що мешканка селища Барвінкове на Харківщині повірила телефонному шахраєві і втратила дев'ять тисяч доларів. Все почалося з того, що жінці зателефонував чоловік, який представився поліцейським. Він повідомив, що її син потрапив у відділення поліції після ДТП, в якому збив дівчину. За словами шахрая, на лікування потерпілої терміново потрібні гроші.

Перелякана жінка, недовго думаючи, погодилася віддати всі свої заощадження. І поки один зловмисник підтримував з нею зв'язок по телефону, його спільник приїхав до неї, а вона віддала йому дев'ять тисяч доларів США.

Отримавши гроші, шахрай змусив потерпілу написати розписку і повідомив, що вона повинна чекати зустрічі з сином біля відділення поліції. Те, що її обдурили, потерпіла зрозуміла тільки через деякий час.

Вона негайно звернулася із заявою до правоохоронних органів.

Незабаром був затриманий підозрюваний у скоєнні злочину. За словами в.о. начальника управління Харківської обласної прокуратури Тетяни Сотникової, досудове розслідування встановило, що 28-річний безробітний громадянин з непогашеною і незнятою судимістю змовився з приятелем і пішов на обман.

В Україні з'явилася нова схема шахрайства, пов'язана з "липовими" штрафами за порушення Правил дорожнього руху. Шахраї призвичаїлися надсилати українським водіям квитанції з нібито нарахованими штрафами за порушення ПДР. Однак, одними квитанціями справа не обмежується, на вигляд аферисти погрожують при несплаті "штрафу" конфіскувати нерухомість.

Так, мешканка столиці Валентина Андріяшко повідомила, що виявила в поштовій скриньці конверт з печаткою.

"Відкриваю - там штраф за перевищення швидкості. Моє прізвище, моя адреса, тільки на машині я давно не їжджу. При розлученні з чоловіком авто дісталося йому. Дзвоню йому і питаю, чого штраф не сплатив, мені прислали. Він каже, що авто в ремонті вже пару тижнів. Подивився в спеціальному додатку, де фіксують всі штрафи, каже, що там нічого немає", - розповіла жінка.

Через час їй стали дзвонити колектори з погрозами, що за несплату "штрафу" відберуть у неї квартиру.

"Вони знали мою адресу, що квартира належить мені. Пояснила їм, що звернуся в поліцію. Поки відстали", - додала киянка.

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