Регіна Тодоренко, що стала знаменитою після участі в ролі ведучої в популярному тревел-шоу "Орел і решка", вміє епатувати публіку

Politeka нагадує, що після скандалу, що виник через необдумані слова Регіни на адресу жертв сімейного насильства, знаменитість зуміла реабілітувати свою репутацію і її знову почали запрошувати на різні проекти, в тому числі і на телебачення.

Так, Регіну запросили брати участь у популярному російському шоу "Льодовиковий період", на якому вона катається на ковзанах разом зі своїм партнером – олімпійським чемпіоном Романом Костомаровим.

Сьогодні телеведуча показала у себе в Instagram, як готується до чергового випуску програми. На фотографіях, розміщених дівчиною, вони тренуються на вулиці, причому, приймають часом недвозначні пози.

На одному зі знімків зірка дуже низько торкається свій зачіскою асфальту.

На другому - сидить на плечах свого партнера.

На третьому - робить танцювальні па прямо на вулиці.

Фанати бурхливо відреагували в коментарях на ці фото.

"а потім повідомлення..Регіна розійшлася з чоловіком і пішла до фігуриста 😂 😂 краща пара, удачі вам 🙏 👏 👍 фото клас, ви дуже яскрава емоційна пара, спостерігати суцільне задоволення 👏 😻 🌸 🌸 🌸 Регіна-ви неймовірна у всьому! Супер-талант! І на льоду, ваша з Романом пара-це така краса і грація! Спасибі Вам!❤️😍Волосся жалкооооо Регіночка! Кссная яка! Така завзята! Вперше бачу Романа Костомарова таким натхненним. Регіна, тооолько 1 місце!!! Спокій нам тільки сниться!",- написали вони.

Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко показала підрослого сина Михайла. На фотографії, хлопчина, якому в грудні місяці виповниться 2 роки, позує сидячи в іграшковому автомобілі з маленькою дівчинкою. Обличчя хлопчика задоволене, а у малятка перелякане.

У підписі Регіна пояснила чому. Вона назвала свого сина велелюбним дитиною.

"Михайло Владиславович - дуже напористий молодий чоловік. Якщо йому подобається дівчинка, він діє швидко чітко і згідно зі своєю новою звичкою-відразу валить в траву і обіймає ❤️🙈

Тепер ви розумієте, чому у Емілі таке здивування на обличчі?!😆

У вас теж велелюбні дітки ?» ,- написала телеведуча.

Фолловери почали коментувати побачене.

"Насправді в цьому віці вони дуже щирі і безпосередні" « " які зайчики) обидва маленькі знаменитості)", "який він красень 💋 💋 💋" » " який задоволений Михайло Владиславович😂", - пишуть люди.

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