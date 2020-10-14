Российская певица Наташа Королева, которая попала в громкий скандал с изменами мужа, снялась в дерзкой фотосессии с сыном
Как пишет Politeka.net, на странице «Каравана» в Инстаграм появилась яркая съемка, которая была сделана специально для интервью. Для фотосессии Наталья переоделась в персонажа Умы Турман из «Криминального чтива». Красотка примеряла короткий парик с челкой. 18-летний сын артистки исполнял роль ее партнера. Он был одет в нарядный черный костюм.
Парочка позировала в интересных локациях. Многие обратили внимание на тот факт, что Королева решила не брать на съемку оскандалившегося Тарзана, но и сама решила не фотографироваться. Вместо этого, она привлекла сына, который только начинает карьеру музыканта.
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«Что за прелесть эта фотосессия Наташи Королевой с сыном Архипом», - подписали фото авторы аккаунта.
Стоит отметить, сын Королевой с возрастом стал очень похож на отца. Кроме этого, парень отращивает шевелюру.
Ранее мы писали, что Королева в интервью Ксении Собчак откровенно призналась, что за всю жизнь у нее было только два мужчины. Это ее первый муж Игорь Николаев и второй муж Тарзан. По мнению певицы, поклонники могут ей не поверить, но врать смысла она не видит.
Напомним, что страдающая от измен Тарзана Наташа Королева обратилась к сыну: "Ты уж не тащи в хату...".
Как сообщала Politeka, Королева после измен Тарзана заговорила о воссоединении с Николаевым: "Рана не зажила, кровоточит...".
Также Politeka писала, что Королева после измен Тарзана пошла на крайность, певицу просто не узнать: «Жалко…».