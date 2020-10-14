Відома модель Олена Омович з Києва, яку дуже часто називають українською Кардашьян, знову показала спокусливі форми в міні-вбранні

Як повідомляє Politeka, у дівчини дуже незвичайна фігура, якій вона постійно привертає до себе увагу. Модель абсолютно не соромиться свого тіла, тому часто її вбрання виключно відверті, та без сорому оголюють її видатні достоїнства.

Так і сьогодні Олена розмістила відео, на якому вона сидить на ліжку в білих штанях і ліфчику, який явно на неї малий і не приховує високі груди диви. В руках у знаменитості - Айфон передостанньої моделі, також чітко видно татуювання на тілі дівчини.

Фанати бурхливо ореагували на новий образ зірки. Всього за 10 хвилин вони поставили майже 2,5 тисячі лайків і написали безліч коментарів.

"🙋 😍😍😍 Ліфчик не за розміром трохи)😉 Ліф малий🤦♀️ Коли цицьки збільшувати навчилася, а підібрати для них правильний розмір немає На мою коли дівчині малий ліфчик це щастя 😃 Хочу такі ж міцні нерви, як цей ліф😅 Фігура 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Шапочка для близнюків не тисне? Коли вирішила дістати ліфчики зі шкільних часів 😂", – написали вони.

Раніше ми писали, що Олена продовжує епатувати свою аудиторію не тільки знімками на своїй сторінці в Instagram, але ще і множинними рекламними фото на сторінці магазинів. Так як модель представляє цілі колекції одягу, вона постійно знімається в нових образах. А щоб привертати увагу і до себе заодно, Олена нерідко позує без білизни і показує пірсинг на бюсті.

Цей раз не був винятком, на сторінці магазину, з яким працює Олена, з'явилося фото з дівчиною і трендовим білизною. Так, Олена позувала в модній білизні з незвичайними лямками, розстебнутими джинсами і в тонкому білому гольфі, крізь який просвічувалися її груди.

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