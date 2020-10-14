Колишня солістка жіночого гурту Nikita Анастасія Кумейко вразила неймовірно красивими кадрами під водою

Як пише Politeka.net, у себе в Інтстаграм дівчина опублікувала загадкове відео, на якому нагадувала казкову істоту. Анастасія була одягнена в бежевий купальник, поверх якого вона одягла хвилясте плаття. Дівчина занурилася під воду, в результаті чого її сукня задралася, оголивши плоский животик і округлі стегна. Виглядала Кумейко чудово.

Всього за 10 хвилин її відео встигли подивитися більше 1500 разів. У коментарях її стали порівнювати з русалкою і морськими жителями.

"Як красиво", " Вауууу!!! Краса і невагомість", "Аріель", "Русалка Нанеліана", "красива русалка", "новий кліп?", "Яка краса", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко вирушила відпочивати в Єгипет. Красуня полетіла в Шарм-ель-Шейх, звідки із задоволенням ділиться пляжними фото. Співачка позує в розкішних купальниках, демонструючи свою незвичайну фігурку.

Так, на одному з останніх фото Кумейко стояла на березі Червоного моря в чорному купальнику. Зірка приймала сонячні ванни, насолоджуючись теплою погодою. Співачка показала себе в повний зріст, засвітивши пружний животик і стрункі ніжки.

Нагадаємо, що Анастасія Кумейко в бікіні блиснула розкішними формами на відпочинку в Єгипті:"Дайте дві".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Кумейко в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:"господар".

Також Politeka писала, що Анастасія Кумейко вразила гнучкістю, стоячи догори дригом: "ідеальний ракурс".