Українська співачка і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася "дикими" іграми з чоловіком
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Господар», - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Кумейко позує в прозорому вбранні, поставивши ногу на чоловіка. При цьому через надзвичайно відверту сукню, в кадр потрапило явно зайве.
Однак шанувальники Кумейко не змогли відреагувати на витівку знаменитості – кадр був викинутий в сторіс.
"Наречена" Харламова розбурхала безсоромними видами в білизні, в купальнику і без нього: топ відвертих фото
Волочкова з блискучим бюстом притулилася до старіючого партнера, Басков аж почервонів: "Між двома..."
"Джолі!": дружина Артура Пирожкова блиснула вигинами в сміливому купальнику, не стрималася навіть Лобода
Принц Вільям раптово кинув Кейт Міддлтон, спливли деталі драми: "Намагалася прийти в себе..."
До цього ми розповідали, що екс-солістка жіночої групи Nikita Анастасія Кумейко вирушила відпочивати в Єгипет і закидала мережу пляжними фото
Зірка продовжує ділитися з фанатами фотознімками, які вона робить під час відпочинку на курорті в Шарм-ель-Шейху.
Однією з останніх публікацій, що з'явилася в її Instagram стала фотографія, де Анастасія попозувала в чорному купальнику на березі Червоного моря.
На фото артистка приймає сонячні ванни, а також демонструє свою бездоганну фігуру в повний зріст.
"Не сумуй, отримуй вітамін D☀️", - написала вона.
На що фанати написали, що у Кумейко "сама ідеальна фігура в світі".
Нагадавши, розкішна екс-Nikita показала свої "скафандри" у відвертій позі.
А ще Politeka писала, що гаряча екс-Nikita розсунула ноги в нереальній позі.
Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita посвітила голим тілом через дрібну сіточку.