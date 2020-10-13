Українська співачка і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася "дикими" іграми з чоловіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Господар», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кумейко позує в прозорому вбранні, поставивши ногу на чоловіка. При цьому через надзвичайно відверту сукню, в кадр потрапило явно зайве.

Однак шанувальники Кумейко не змогли відреагувати на витівку знаменитості – кадр був викинутий в сторіс.

До цього ми розповідали, що екс-солістка жіночої групи Nikita Анастасія Кумейко вирушила відпочивати в Єгипет і закидала мережу пляжними фото

Зірка продовжує ділитися з фанатами фотознімками, які вона робить під час відпочинку на курорті в Шарм-ель-Шейху.

Однією з останніх публікацій, що з'явилася в її Instagram стала фотографія, де Анастасія попозувала в чорному купальнику на березі Червоного моря.

На фото артистка приймає сонячні ванни, а також демонструє свою бездоганну фігуру в повний зріст.

"Не сумуй, отримуй вітамін D☀️", - написала вона.

На що фанати написали, що у Кумейко "сама ідеальна фігура в світі".

Нагадавши, розкішна екс-Nikita показала свої "скафандри" у відвертій позі.

А ще Politeka писала, що гаряча екс-Nikita розсунула ноги в нереальній позі.

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita посвітила голим тілом через дрібну сіточку.