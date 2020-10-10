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Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, яка зараз працює в нічних клубах під псевдонімом DJ NANA, вирушила на відпочинок до Єгипту

Зірка наслідувала приклад своїх колег по цеху, які втекли в теплі краї, подалі від холоду і дощів, і влаштувала собі розкішний відпочинок в Шарм-ель-Шейху, передає Politeka.net.

Артистка активно публікує знімки себе на тлі місцевих красот, демонструючи свою ідеальну фігуру.

Так, Настя поділилася фотографією, на якій вона сидить на колінах у дворі готелю Rixos з патчами під очима. На ній- – синій роздільний купальник, верх якого підкреслює пишний бюст зірки.

Вона поцікавилася у пыдписників, який лист бажань привезла в Єгипет, а за правильні відповіді пообіцяла винагороду.

Читачі, крім різних відповідей на запитання, не смоги не відзначити розкішний зовнішній вигляд красуні.

"Чарівниця🤗", "Дайте дві)", "шикарна😍 😍 😍...цілком😋 😁", "Ви диво😍❤️❤️", "красотаа💖", – не пошкодували компліментів шанувальники зірки.

Буквально через кілька годин Кумейко порадувала фанатів ще одним знімком, на якому продемонструвала фігуру в повний зріст. Синій купальник вона змінила на чорний і пішла приймати сонячні ванни, стоячи на березі Червоного моря.

"Найідеальніша фігура в світі", – винесли свій вердикт користувачі.

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