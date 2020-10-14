Популярная украинская травести-дива Монро удивила видом в домашней обстановке без макияжа

Как сообщает Politeka.net, шоувумен показала процесс подготовки в съемкам нового проекта в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть полный ролик, скрольте страницу до конца). С первых же кадров знаменитость предстала перед зрителями без одежды - она начала снимать ролик сразу после душа, а потому прикрылась полотенцем. Монро провела запись прямо в ванной, глядя на свое отражение в зеркале.

Вскоре травести-дива сделала себе роскошную прическу, нанесла яркий вечерний макияж и преобразилась до неузнаваемости - стала куда более женственной и привлекательной. Она надела плотную серую блузку, а также свободные штаны. Уже на съемочной площадке она сменила свой наряд на белое платье.

Стоит отметить, что Монро снялась в клипе популярного украинского исполнителя MELOVIN на песню "Вітрила". В своем блоге она подробно показала все происходящее не только у нее дома, но и "за кулисами".

Многие пользователи социальной сети поблагодарили травести-диву за уникальные кадры и яркое настроение:

"Как же это классно!!!! 😍😊 это уникальные кадры!!!! Невероятная работа!!!! Перфекционизм во всем!! А ещё, каталась по полу от ржача 🤣😆😂 Юмор 👍👍👍 Спасибо огородное за подарок!!!!!"; "Спасибо большое, Монро💖, за такое прекрасное видео!👏👏👏За возможность посмотреть,как снимался клип,окунутся во всю эту атмосферу✨ Вы были прекрасны 🌹😍, как и все в этом клипе👁️💫Спасибо огромное !!!✨💞✨"; "Боже Монро Красотка, какие все талантливые трудяги,восхищаюсь. Когда смотрела клип первый раз пробрало домурашек".

Напомним, что обнаженная травести-дива Монро без лишней скромности показала себя, как есть: «Прям вторая Мэрилин».

Как Politeka писала, что травести-дива Монро с бородатым красавчиком дала жару на кухне.