Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі підкорила пристрасними кадрами в чорному вбранні

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram Джолі з'явилися архівні фото зі зйомок Анджеліни за часів її молодості.

На фото юна красуня позувала в спокусливій чорній сукні. Вона спустила плечики, оголивши акуратні ніжні ключиці і зону декольте. Волосся красуня зачесала на одну сторону, що додало знімку особливого шарму.

Крім цього, на одному з кадрів Джолі широко посміхалася, демонструючи ідеальну посмішку.

"Анджеліна Джолі почала працювати моделлю в 16 років. У неї проблема з модельним бізнесом, хтось назвав її "товстою", коли вона була худою. Тепер Джолі - одна з найбільш фотографованих людей у світі", - підписали фото автори каналу.

Варто відзначити, що шанувальники високо оцінили архівні знімки зірки.

"Я люблю це фото з Анджеліною Джолі", "В молодості вона була схожа на принцесу«, "О мій бог! Джолі просто дивовижна", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що на фан-сторінці з'явилося фото, на якому Джолі була повністю оголеною. Свої груди артистка акуратно прикрила ногою. Вона хижо дивилася в кадр, прикривши частину обличчя розпатланим волоссям.

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