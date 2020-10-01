Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі захопила пишною красою на світському заході

Як передає Politeka.net, на найпопулярнішій фан-сторінці актриси в Instagram з'явився архівний знімок, на якому Джолі світилася від щастя і краси. Як відомо, сама актриса не веде Instagram, тому замість неї шанувальників радують її фанати.

На фото зірка постала у вельми відвертій сукні, з якої визирали її пишні груди. Принади так і норовили вистрибнути назовні. Варто відзначити, що фото зроблено до того, як Джолі сильно схудла і перетворилася на ходячий скелет.

Шанувальники актриси бурхливо відреагували на старий знімок, залишивши під ним масу позитивних відгуків.

"Анджеліна, якщо можливо, ти виглядаєш ще красивіше", "особливо красива дівчина", "Сестра візьми мене на усиновлення. Я був би дуже хорошим хлопчиком", "Королева", «Красиво», «красиве тіло і душа теж», «красиве серед прекрасного», "ти красива, тобі немає рівних у світі", - пишуть користувачі мережі.

Тим часом, в мережу просочилися чутки про те, що Джолі знайшла привід не давати своєму екс-чоловікові Бреду Пітту бачиться з дітьми. Відзначається, що Джолі «посадила» Пітта на карантин по приїзду з Європи. Актриса пояснює це заходами безпеки, але інсайдери відзначають, що справа в бажанні Джолі насолити колишньому.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прямо на вулиці засвітила форми без нижньої білизни:"така гаряча".

Як повідомляла Politeka, розкішна Джолі в смарагдовій сукні показала справжнє щастя: Пітт не міг не закохатися.

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