Клімат в Україні продовжує стрімко змінюватися

Про це в інтерв'ю Главреду повідомила завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, передає Politeka.

Так, за словами фахівця, з кожним роком температура повітря в Україні стає все вище, що в підсумку призведе до того, що тривалість літа в Україні збільшиться, а зими порадують теплом, але засмутять відсутністю снігу.

"Раз на десять років можуть бувати суворі і снігові зими, але вони будуть траплятися все рідше", – прогнозує кліматолог.

Віра Балабух попереджає також, що підвищення температури може призвести до незворотних наслідків у кліматичній системі України.

"Коли мова йде про те, що середня температура глобально выросте на два градуси, це означає, що тривалість теплого періоду може збільшитися на 20 днів", – пояснила вона.

Раніше ми писали, що посеред осені в Україні випав перший сніг, який приніс з собою помітне похолодання. 14 жовтня снігові опади накрили Карпати на межі Івано-Франківської та Закарпатської області. Прес-служба чорногорського гірського пошуково-рятувального поста опублікувала фото на сторінці в соцмережі Facebook.

У середу вранці на горі Піп Іван Чорногірський пройшов сильний дощ, який супроводжувався мокрим снігом. Станом на 8: 25 рятувальники зафіксували температуру в -4 градуси, а також густий туман, що обмежив видимість до 50 метрів. Земля там присипана Сніговою пеленою, судячи зі знімка, там вже вирує справжня зима. Не дивно, адже в горах завжди холоднішає швидше.

Варто відзначити, що днем раніше на попі Івані було набагато тепліше (+5 градусів за Цельсієм). Як повідомляли з чорногорського поста, погода була хмарною, але часом виходило і сонце - це можна помітити на іншому знімку. Вітер був відносно легким, до 2-3 метрів в секунду.

Сніг накрив також Львівську область, зокрема вранці 14 жовтня припорошило селище Славське, розташоване неподалік від гори Високий Верх. Як і на горі Піп Іван, опади прийшли разом з густим туманом, проте заметів поки не намело.

Минулий вересень для Києва відзначився рекордно високою для цього місяця температурою і став найтеплішим за більш ніж 100 років. У перший місяць осені температура в столиці України була близька до літніх показників, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.

За словами синоптиків, метеорологічна осінь в Києві ще не почалася. У столиці всього п'ять днів, з 18 по 20, а також 28 і 30 числа були осінніми, а середньодобова температура повітря поки стійко залишається вище 15 градусів.

"Середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила +18,4 °С, що перевищило кліматичну норму на цілих 4,5 °С.Таким чином нинішній вересень у Києві повторив рекорд 1909 року", – пояснили в обсерваторії.

Крім того, вересень виявився унікальним, тому що нинішній максимум температури повітря в Києві зафіксовано 1 вересня: +34,7 °с. холодним було 19 вересня, коли мінімальна температура опустилася під ранок до + 6,9 °с.

Українцям нагадали про те, що незабаром переводитимуть стрілки годинника на зимовий час. Це відбудеться о 04: 00 в ніч з 24 на 25 жовтня, тобто в останню неділю жовтня.

При цьому важливо пам'ятати, що стрілки годинника необхідно перевести на годину назад.

В Україні перехід на зимовий час здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 "про порядок обчислення часу на території України".

До слова, в 2020 році переходити на зимовий час будуть в 71 країні світу. Серед них країни ЄС, Литва, Естонія, Латвія, Ізраїль, Великобританія, США, Канада, Австралія, Мексику, Іран та інші.

У той же час не переводитимуть годинник такі країни, як Росія, Китай, Південна Корея, Монголія, Індія, Японія, Бразилія, Єгипет, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак, Мальдіви, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Вірменія, Азербайджан, Грузія та інші.

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