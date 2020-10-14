Російський співак Влад Топалов вразив спортивною формою, оголивши торс

Як повідомляє Politeka.net, чоловік телеведучої Регіни Тодоренко помітно схуд і похвалився своїми досягненнями в мікроблозі "Instagram", для цього він роздягнувся по пояс і без сорому зробив селфі у ванній кімнаті. На знімку добре видно рельєфний прес і засмагла шкіра зірки. Влад Топалов зробив і без того відвертий кадр ще більш пікантним, приспустивши штани і "засвітивши" частину трусів.

"Причин не жерти не бачу", - пожартував виконавець в описі.

Користувачі Мережі оцінили зовнішній вигляд знаменитості і результати його тренувань у спортзалі:

"Ви крачавчик... шикарний рельєф👍 👍 👍 🔥 🔥 🔥"; " влад, шикарна фігура!🔥 "; "Влад, ти у відмінній спортиной формі.👍 ❤ ️ Удачи удачі тобі мій хороший друг пишаюся, тобою."; "Нуу....і обжиратися теж не варто!)) 🤪 😜 "; "А штани обов'язково так спускати? Хочеться чимось похвалитися нижче, один вже виставлявся голяка кожен раз, а потім на всю країну виправдовувався. Могли б такі фото для особистого архіву залишати"; " Влад, у Вас в порядку, їжте)))))!!!! 🔥 "; "Регіна тебе за цю фотку не приб'є?😂 "; "Шикарний! Бачу привід пожерти від душі🤣"; " непогано просушився💪 🏼"; "ось, що спорт з людиною робить!💪".

Раніше співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, похвалився, ніби скинув 12 кілограмів за 4 місяці. Судячи з усього, він вирішив не зупинятися на цьому результаті і продовжив худнути, адже нещодавно здивував зайвою худорлявістю на фото.

Нагадаємо, що резко постарілий "коханець" Лорак Лазарєв налякав зовнішнім виглядом: "у вас щось зі здоров'ям?»

Також Politeka писала, що Тодоренко показала підрослого синочка і його наречену, ошелешивши зізнанням: "відразу валить в траву і...".