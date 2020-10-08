Российский певец Сергей Лазарев, которому припимывают роман с Ани Лорак, напугал болезненным видом

Как передает Politeka.net, неоднозначную реакцию вызвало новое фото, которое артист опубликовал на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскрольте вниз)

«Жизнь слишком быстро бежит... Иногда хочется остановить мгновение! И насладиться моментом! Умейте ценить жизнь и близких вам людей! ❤️ и никогда не молчите о своих чувствах, возможно другого момента сказать уже не будет...», - написал певец.

Такие слова вместе с внешним видом Лазарева серьезно встревожили его поклонников. В Сети заподозрили неладное.

«Похудел, постарел», «Сергей, у вас что-то со здоровьем ? Зачем вы так сильно похудели? Пишете грустные жизненные посты ...», - всполошились фолловеры певца.

Напомним, недавно Сергей Лазарев сообщил, что спектакль «Женитьба Фигаро» в Московском драмтеатре имени Пушкина, где он играет главную роль, перенесли на два месяца. Информацию певец и артист разместил в сториз в социальной сети. Эта же информация появилась в аккаунте театра в Instagram.

«Здоровья вам и вашим близким», — говорится в конце сообщения.

При этом в Сети появились догадки, что Лазарев мог заболеть китайским вирусом. Так, сообщалось, что у всех актеров, кроме Сергея, в «Женитьбе Фигаро» есть дублеры. Если бы заболел кто-то другой из актерской группы, его просто заменили бы.

Сам Сергей Лазарев информацию о своем возможном заболевании пока не комментировал, однако на его странице в соцсети появилось символичное видео про тех, кто в период пандемии не носит маски.

Напомним, Ани Лорак и Сергей Лазарев сделали признание, фанаты в ярости.

А еще Politeka писала, небритого Лазарева застукали с Лорак прямо на кухне.

Также Politeka сообщала, что Лазарев поразил новой внешностью, фото взбудоражило сеть.