Дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман блиснула пишними формами у відкритому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала знімок, на якому вона в спокусливій позі позує на тлі блакитного неба.

На Соні - купальник зеленого кольору, який зовсім не приховує хвилюючих вигинів стрункого тіла дівчини. Однією рукою знаменитість сперлася на крісло, другу витягнула вгору до хмар. Туди ж звернений і погляд дівчини.

"Теплі вітри", – підписала знімок дівчина.

Фолловери моментально залайкали нове фото Соні, зазначивши в коментарях, яка вона красива і сексуальна.

Однак, через дуже короткий час дівчина видалила свою публікацію з невідомої причини. Можна тільки здогадуватися, з чим це пов'язано. Може, дівчину збентежили відверті коментарі фоловерів, а можливо дочку за занадто сміливий знімок вилаяла її зіркова мама – співачка Віра Брежнєва.

Зазначимо, Соня народилася в 2001 році в Україні. Її батьком є колишній цивільний чоловік Брежнєвої-Віталій Войченко. Вони недовго пробули разом, і незабаром вітчимом Соні став український бізнесмен Михайло Кіперман, який удочерив дівчинку, дав їй власне прізвище і разом з мамою подарував сестричку Сару.

Раніше ми повідомляли, дочка Брежнєвої збентежила відвертими знімками в незвичайному білому купальнику. Дівчина крупним планом продемонструвала завидний бюст в різних ракурсах, млосно згинаючись перед об'єктивом.

"Вінтажна дитинко", - підписала фото Соня.

«Сонце. Яка мила», «поменше б засмагала», «дуже красива», «Люблю тебе", " Вся в маму. Красива, вся в родимках, а значить щаслива!", "Краше мами", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Брежнєва приголомшила кадрами зі своєю "сестрою-близнючкою" у відвертому міні

А ще Politeka писала, що спокуслива дочка Брежнєвої подражнила бюстом у бездонному декольте

Також Politeka повідомляла, що 19-річна дочка Віри Брежнєвої копіює образ популярної матері