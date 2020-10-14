Відомий український репер і продюсер, Потап (Олексій Потапенко) вміє дивувати публіку
І цього разу знаменитість у своєму Instagram розмістив незвичайне фото, повідомляє Politeka.
Потап постав перед фанатами в одязі "стилю 90-х": на ньому піджак, чорна сорочка і масивний золотий ланцюг.
"Red red #wine",- коротко підписав знімок зірка.
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За дві години нова публікація репера зібрала майже 4 тисячі лайків і велику колічесвто коментарів.
"одне-червоний Потапчик🤗 а це зйомки маскараду?) Ну прям красень Supeerrrr💣💣👍👍👍 😍😍😍 💣💣👍👍👍", – пишуть віддані фанати.
Раніше ми писали, що відомий український репер і продюсер, Потап, постав у яскравому образі. Артист часто постає перед шанувальниками в найяскравіших і цікавих образах. Цього разу репер позував у футболці з яскравим вогняним принтом, здавалося, ніби вогонь охопив його тіло. Крім того, не можна не помітити накачані біцепси співака.
Також артист одягнув панаму і шорти камуфляжного забарвлення, а його очі прикрили темні окуляри.
Потап присів біля горщиків з квітами різного яскравого забарвлення.
Подібний образ, зазвичай не притаманний осіннім дням, проте погода зараз дуже тепла, тому можна дозволити собі літній одяг.
"#fall2020 погнали", - написав Потап.
За шість годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Залікова футболка🔥 👍", "ви весь такий осінньо-вогненний🔥 🔥 👍 👍 👍", " футболка агонь🔥 🔥", "🔥 майка", "красунчик", "Футболка клас", "який чоловік❤️❤️❤️😍😍😍", "вже вдома...???))) 😂 😂 😂 ", "Льош, ти у хризантем замаскувався під чорнобривця🔥", - написали користувачі Мережі.
Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.
А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.