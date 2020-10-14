Відомий український репер і продюсер, Потап (Олексій Потапенко) вміє дивувати публіку

І цього разу знаменитість у своєму Instagram розмістив незвичайне фото, повідомляє Politeka.

Потап постав перед фанатами в одязі "стилю 90-х": на ньому піджак, чорна сорочка і масивний золотий ланцюг.

"Red red #wine",- коротко підписав знімок зірка.

За дві години нова публікація репера зібрала майже 4 тисячі лайків і велику колічесвто коментарів.

"одне-червоний Потапчик🤗 а це зйомки маскараду?) Ну прям красень Supeerrrr💣💣👍👍👍 😍😍😍 💣💣👍👍👍", – пишуть віддані фанати.

Раніше ми писали, що відомий український репер і продюсер, Потап, постав у яскравому образі. Артист часто постає перед шанувальниками в найяскравіших і цікавих образах. Цього разу репер позував у футболці з яскравим вогняним принтом, здавалося, ніби вогонь охопив його тіло. Крім того, не можна не помітити накачані біцепси співака.

Також артист одягнув панаму і шорти камуфляжного забарвлення, а його очі прикрили темні окуляри.

Потап присів біля горщиків з квітами різного яскравого забарвлення.

Подібний образ, зазвичай не притаманний осіннім дням, проте погода зараз дуже тепла, тому можна дозволити собі літній одяг.

"#fall2020 погнали", - написав Потап.

За шість годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Залікова футболка🔥 👍", "ви весь такий осінньо-вогненний🔥 🔥 👍 👍 👍", " футболка агонь🔥 🔥", "🔥 майка", "красунчик", "Футболка клас", "який чоловік❤️❤️❤️😍😍😍", "вже вдома...???))) 😂 😂 😂 ", "Льош, ти у хризантем замаскувався під чорнобривця🔥", - написали користувачі Мережі.

Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.

А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.