Известный украинский рэпер и продюсер, Потап (Алексей Потапенко) умеет удивлять публику

И на этот раз знаменитость в своем Инстаграм разместил необычное фото, сообщает Politeka.

Потап предстал перед фанатами в одежде "стиля 90-х": на нем пиджак, черная рубашка и массивная золотая цепь.

"Red red #wine", – коротко подписал снимок звезда.

За два часа новая публикация рэпера собрала почти 4 тысячи лайков и большое количесвто комментариев.

"Водно-красный Потапчик🤗 а это сьемки Маскарада?) Ну прям красавчик Supeerrrr💣💣👍👍👍 😍😍😍 💣💣👍👍👍", – пишут преданные фанаты.

Ранее мы писали, что известный украинский рэпер и продюсер, Потап, предстал в ярком образе. Артист часто предстает перед поклонниками в самых ярких и интересных образах. В этот раз рэпер позировал в футболке с ярким огненным принтом, казалось, будто огонь охватил его тело. Кроме того, нельзя не заметить накаченные бицепсы певца.

Также артист надел панаму и шорты камуфляжной расцветки, а его глаза прикрыли темные очки.

Потап присел возле горшков с цветами разной яркой расцветки.

Подобный образ, обычно не присущ осенним денькам, однако погода сейчас очень теплая, поэтому можно позволить себе летнюю одежду.

"#fall2020 погнали", - написал Потап.

За шесть часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Зачётная футболка 🔥👍", "Вы весь такой осенне-огненый 🔥🔥👍👍👍", "Футболка агонь🔥🔥", "🔥 Майка", "Красавчик", "Футболка класс", "Какой мужчина❤️❤️❤️😍😍😍", "Уже дома...???)))😂😂😂", "Леш, ты у хризантем замаскировался под чернобривца🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал.

А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских расстегнула платье, посветив "вишенками" в черном белье.