На що вона розраховувала?

Телеведучу Ольгу Фреймут жорстко розкритикували за останню витівку в прямому ефірі шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram з'явився уривок з шоу, під час якого Ольга викликала на танцювальний батл суддю шоу, балерину Катерину Кухар. Фреймут припустила, що рівень спокусливості її і Катерини знаходиться приблизно на однаковому рівні. Тому Фреймут готова до танцювального протистояння, щоб з'ясувати, хто гарячіше.

Варто відзначити, що не всі шанувальники оцінили порив Ольги, жорстко розкритикувавши її в мережі, порівнявши з базарною бабою.

"Сміливість, позбавлена сенсу",

"Вже нудить від цих базарних розбірок»,

"Катька її в батлі розірве",

"Фреймут сплутала своє дешеве шоу, де лазила через вікна і по голові отримувала за хамство, з танцями, поводиться гірше базарної баби, після її суперечки з примою Кухар ніби вступаєш в лайно, далі вже дивитися не буду",

"Вона звичайно смілива, але гнати її вже пора з шоу. Вона найслабша, перед цим вигнали 2 сильні пари, одна були дискваліфікована заради чого? Щоб бачити, як вона слабка в танцях, ще й ображається на критику як 5-річна дитина",

"Фреймут Базарна баба", - пишуть люди.

Нагадаємо, що обпльована Фреймут після нового провалу на "Танцях з зірками" приголомшила зізнанням:"перший раз в житті я...".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" влаштувала пристрасні розваги на вулиці:"хоч би Оля Фреймут зрозуміла...".

Також Politeka писала, що Фреймут у розпачі зважилася на необачний крок після сварки з Кухар.