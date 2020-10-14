Телеведучу Ольгу Фреймут жорстко розкритикували за останню витівку в прямому ефірі шоу "Танці з зірками"
Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram з'явився уривок з шоу, під час якого Ольга викликала на танцювальний батл суддю шоу, балерину Катерину Кухар. Фреймут припустила, що рівень спокусливості її і Катерини знаходиться приблизно на однаковому рівні. Тому Фреймут готова до танцювального протистояння, щоб з'ясувати, хто гарячіше.
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Варто відзначити, що не всі шанувальники оцінили порив Ольги, жорстко розкритикувавши її в мережі, порівнявши з базарною бабою.
"Сміливість, позбавлена сенсу",
"Вже нудить від цих базарних розбірок»,
"Катька її в батлі розірве",
"Фреймут сплутала своє дешеве шоу, де лазила через вікна і по голові отримувала за хамство, з танцями, поводиться гірше базарної баби, після її суперечки з примою Кухар ніби вступаєш в лайно, далі вже дивитися не буду",
"Вона звичайно смілива, але гнати її вже пора з шоу. Вона найслабша, перед цим вигнали 2 сильні пари, одна були дискваліфікована заради чого? Щоб бачити, як вона слабка в танцях, ще й ображається на критику як 5-річна дитина",
"Фреймут Базарна баба", - пишуть люди.
Нагадаємо, що обпльована Фреймут після нового провалу на "Танцях з зірками" приголомшила зізнанням:"перший раз в житті я...".
Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" влаштувала пристрасні розваги на вулиці:"хоч би Оля Фреймут зрозуміла...".
Також Politeka писала, що Фреймут у розпачі зважилася на необачний крок після сварки з Кухар.