38-річна українська телеведуча, учасниця "Танців з зірками" Ольга Фреймут прокоментувала свій останній виступ

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram жінка записала відео, в якому розповіла все, що думає про свій виступ, а також про коментарі з приводу її таланту.

Як відомо, на останньому ефірі "Танців з зірками" Фреймут потрапила в зону ризику разом з Надією Мейхер. Пари повинні були танцювати танець на виліт. Суддям було очевидно, що шоу повинна покинути Ольга, так як Мейхер показує більш істотні результати, проте судді вирішили залишити в шоу всіх, так як проект передчасно покинув Олег Винник і Олена Шоптенко.

«Добрий ранок. Спасибі всім, хто нас вчора підтримав з Іллею. Це велике досягнення для мене. Перший раз в житті я хочу сказати собі, що я крута. Так станцювати ча-ча-ча, вивчити його за п'ять днів. Я порахувала, це 49 годин тренувань. Я собою пишаюся, я впоралася зі страхом. Як говорив Ніцше, найбільше досягнення-це порівняння себе з минулою собою. І я бачу це зростання. Тому той, хто називає мене колодою, бревном, спасибі. Але, я не згодна», - заявила Фреймут.

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