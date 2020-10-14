Відома на весь світ супермодель Емілі Ратаковскі в черговий раз вразила своєю ідеальною фігурою

Як нагадує Politeka, дівчина давно звикла до підвищеної уваги до своєї неземної зовнішності, тому абсолютно не соромиться показати себе в будь-якому вигляді або вбранні.

Кожен раз зірка отримує сотні позитивних коментарів після того, як покаже на своїй сторінці в Instagram нове фото. Дівчина заслужено пишається своєю гнучкістю, хоча, варто відзначити, що стрункість можелі унікальна – адже Емілі не звикла відмовляти собі у фаст-фуді та алкогольних напоях.

Так і на цей раз одна з численних фан-сторінок Емілі виклала в соцмережі дві фотографії, на яких модель в короткій сукні забарвлення "зебра" і такий же капелюшку. Причому, на ногах дівчини – червоні босоніжки на високих підборах.

Шанувальники захопилися свіжим цибулею знаменитості, викупавши Емілі в лайках. На жаль, коментарі вони залишити не змогли, так кк фан-сторінка з невідомої причини закрила таку можливість для даної публікації. Фанатам напевно було прикро, що вони не можуть вилити на зірку свою любов в коментарях, адже дівчина - межа мріянь для мільйонів чоловіків.

Раніше ми писали, що Емілі часто балує себе затишним відпочинком. Так як дівчина не любить займатися спортом в тісних приміщеннях і залах в цілому, вона вважає за краще проводити час з користю на пляжі і багато рухається під час прогулянок. При цьому на узбережжі дівчина часто підкорює фанатів стильними "луками".

Наприклад, монокіні Емілі з глибоким декольте і мила панамка з леопардовим принтом порадували користувачів. Чорний купальник ідеально поєднувався з головним убором, а невелика золотий ланцюжок вдало завершила образ. Повернувшись до камери боком, Ратаковскі ще й вдалося посвітити бюстом з вигідного ракурсу

Також ми повідомляли, що на одному з фото модель постала практично повністю голою.

Знаменитість була в одних трусиках з великими зав'язками на боці. Також Ратаковскі взула босоніжки, які обплели її струнку ніжку. Більше на гарячій зірці нічого не було:"Ох, вже ця розпусниця".

Модель стояла, спираючись об колону, вона злегка вигнулася і виставила назад ідеальні сідниці. Її груди були прикриті стіною, проте за рукою можна було побачити частину інтимних місць.

Волосся Емілі було розпущеним, вона трохи відкинула голову назад і блиснула довгою сережкою.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, як інші пости Емілі, адже воно було оприлюднене в сторіз. Ймовірно, шанувальники написали багато приємного в особистих повідомленнях.

Нагадавши, вогняна красуня Ратаковскі виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковскі зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні