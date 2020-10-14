Извесстная на весь мир супермодель Эмили Ратаковски в очередной раз поразила своей идеальной фигурой

Как напоминает Politeka, девушка давно привыкла к повышенному вниманию к своей неземной внешности, поэтому абсолютно не стесняется показать себя в любом виде или наряде.

Каждый раз звезда получает сотни позитивных комментариев после того, как покажет на своей страничке в Инстаграм новое фото. Девушка заслуженно гордится своей гибкостью, хотя, стоит отметить, что стройность можели уникальна – ведь Эмили не привыкла отказывать себе в фаст-фуде и алкогольных напитках.

Так и на этот раз одна из многочисленных фан-страниц Эмили выложила в соцсети две фотографии, на которых модель в коротком платье расцветки "зебра" и такой же шляпке. Причем, на ногах девушки – красные босоножки на высоком каблуке.

Поклонники восхитились свежим луком знаменитости, искупав Эмили в лайках. К сожалению, комментарии они оставить не смогли, так кк фан-страница по неизвестной причине закрыла такую возможность для данной публикации. Фанатам наверняка было обидно, что они не могут излить на звезду свою любовь в комментариях, ведь девушка – предел мечтаний для миллионов мужчин.

Ранее мы писали, что Эмили часто балует себя уютным отдыхом. Так как девушка не любит заниматься спортом в тесных помещениях и залах в целом, она предпочитает проводить время с пользой на пляже и много двигается во время прогулок. При этом на побережье девушка часто покоряет фанатов стильными «луками».

К примеру, монокини Эмили с глубоким декольте и милая панамка с леопардовым принтом порадовали пользователей. Черный купальник идеально сочетался с головным убором, а небольшая золотая цепочка удачно завершила образ. Повернувшись к камере боком, Ратаковски еще и удалось посветить бюстом с выгодного ракурса

Также мы сообщали, что на одном из фото модель предстала практически полностью голой.

Знаменитость была в одних трусиках с крупными завязками на боку. Также Ратаковски обула босоножки, которые оплели ее стройную ножку. Больше на горячей звезде ничего не было: "Ох, уж эта распутница".

Модель стояла, опираясь о колонну, она слегка выгнулась и выставила назад идеальные ягодицы. Ее грудь была прикрыта стеной, однако за рукой можно было увидеть часть интимных мест.

Волосы Эмили были распущенными, она немного откинула голову назад и сверкнула длинной сережкой.

Фото не собрало много лайков и комментариев, как другие посты Эмили, ведь оно было обнародовано в сториз. Вероятно, поклонники написали много приятного в личных сообщениях.

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