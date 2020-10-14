Осінь притримала останні теплі деньки з комфортною погодою перед сезонним похолоданням

Синопник Наталка Діденко поділилася прогнозом на четвер, 15 жовтня, в соціальній мережі Facebook, передає Politeka.net. Вона звернула увагу, що більшу частину дня Україна перебуватиме під впливом антициклону, який мчить над Приазов'ям і обіцяє суху походу. Незважаючи на це, жителям Харківської, Луганської та Дніпропетровської області варто готуватися до незначних опадів, які можливі вночі.

Згідно з прогнозом, буде дути переважно помірний Південний і південно-західний вітер, сильніший - у західних областях. На Півдні і Сході очікується температура від +19 до +23 градусів, на Заході - від +13 до +18 градусів, і від +15 до +20 градусів в інших частинах країни. Вночі багато районів накриє туман, який протримається до ранку.

У Києві нічого не віщує дощів, вранці лише можливий короткочасний туман. В цілому погода обіцяє бути ясною і теплою: до +17 градусів.

За даними синоптика, в Україні похолодає вже в найближчі вихідні, 17-18 жовтня. Тепло може ненадовго затриматися лише на Сході і півдні. Українцям вже пора діставати теплий одяг, яка буде актуальна до самої весни.

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