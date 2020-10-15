Після карантину багато зірок скаржилися, що набрали зайві кілограми
Як передає Politeka.net, на одній із зіркових фан-сторінок вирішили проекспериментувати і подивитися, як будуть виглядати відомі зірки після другого карантину, якщо наберуть зайву вагу.
"Якщо буде друга самоізоляція, то після неї зірки стануть такими. Фото зроблені в розважальних цілях. Жорсткої мети пожартувати над зірками через будь-яку неприязнь немає і ніколи не було", - підписали колажі автори аккаунта.
Найсильніше "розтовстів" на карантині російський комік Михайло Галустян. З його зростом такого допускати точно не можна.
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Познущалися шанувальники над популярним красенем Сергієм Лазарєвим, а також над його екс-коханою Лерою Кудрявцевою і кращою подружкою Поліною Гагаріною. До речі, Гагаріна на початку своєї кар'єри була повненькою.
Спортивний Максим Галкін із зайвою вагою виглядає так само забавно, як і російська телеведуча Ксенія Собчак. Навряд чи коли-небудь вони втратять форму.
Російський актор Дмитро Нагієв ніколи не був товстим, тому бачити його із зайвою вагою незвично.
А ось в товстих Павла Волю і Ляйсан Утяшеву не повірили навіть шанувальники.
"Волі точно це не загрожує", - пишуть люди.
Нагадаємо, що неголений і втомлений Галкін з немовлям на руках підірвав мережу: "ми ось чекаємо...".
Як повідомляла Politeka, щасливий "залицяльник" Лорак Лазарєв зачарував стильним образом в шкірі: "як же він любить...".
Також Politeka писала, що Собчак вперше показала свої нові хороми, вбухала з Богомоловим мільйони:"коли помрете - музей буде".