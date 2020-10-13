Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак показала розкішний особняк, в який збирається переїжджати разом з чоловіком Костянтином Богомоловим

Знаменитість розмістила на своїй сторінці в "Instagram" фото з будівельного майданчика на Рубльовці, пише Politeka.net. У минулому році Ксенія купила будинок з фінської сосни, апартаменти займають площу 1000 квадратних метрів і обійшлися зірці в 40 мільйонів рублів (близько 14,7 мільйона гривень). Сама власниця розповідала, що всередині буде величезна спальня з гардеробною, дві дитячі кімнати і басейн для її сина Платона.

На свіжих кадрах Собчак продемонструвала дерев'яний фасад будівлі, цегляні колони, великі вікна в європейському стилі. На одному зі знімків можна також помітити спеціальну техніку-роботи ведуться повним ходом, швидше за все, зовсім скоро сімейство зможе заселитися.

"Нарешті з'являється відчуття будинку на будівельному майданчику @honka_russia швидше б новосілля!",- похвалилася телеведуча.

Користувачі соціальної мережі оцінили хороми Ксенії Собчак в коментарях:

"Дуже гарний будинок. Бажаю вам затишку і сімейного тепла в новому будинку"; "який стильний красивий будинок!!! 🔥Бажаю атмосфери любові, затишку і гармонії)"; "страшне слово ремонт Жить жити за містом - це ж так здорово👏 🏻"; "непоганий будиночок. Потім, коли помрете-музей буде. Так що робіть на совість😂".

Нагадавши, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".

Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.