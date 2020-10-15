Такими их точно не видели

После карантина многие звезды жаловались, что набрали лишние килограммы

Как передает Politeka.net, на одной из звездных фан-страничек решили проэкспериментировать и посмотреть, как будут выглядеть известные звезды после второго карантина, если наберут лишний вес.

«Если будет вторая самоизоляция, то после нее звезды станут такими. Фото сделаны в развлекательных целях. Жесткой цели пошутить над звездами из-за какой-либо неприязни нет и никогда не было», - подписали коллажи авторы аккаунта.

Сильнее всего «растолстел» на карантине российский комик Михаил Галустян. С его ростом такого допускать точно нельзя.

Поиздевались поклонники над популярным красавчиком Сергеем Лазаревым, а также над его экс-возлюбленной Лерой Кудрявцевой и лучшей подружкой Полиной Гагариной. Кстати, Гагарина в начале своей карьеры была полненькой.

Спортивный Максим Галкин с лишним весом выглядит также забавно, как и российская телеведущая Ксения Собчак. Вряд ли когда-нибудь они потеряют форму.

Российский актер Дмитрий Нагиев никогда не был толстым, поэтому видеть его с лишним весом непривычно.

А вот в толстых Павла Волю и Ляйсан Утяшеву не поверили даже поклонники.

«Воле точно это не грозит», - пишут люди.

Напомним, что небритый и уставший Галкин с младенцем на руках взорвал Сеть: "Мы вот ждем...".

Как сообщала Politeka, счастливый "ухажер" Лорак Лазарев очаровал стильным образом в коже: "Как же он любит...".

Также Politeka писала, что Собчак впервые показала свои новые хоромы, вбухала с Богомоловым миллионы: "Когда умрете - музей будет".