ПриватБанк в черговий раз відмовляється повертати особисті кошти клієнтам

Про новий кричущий інцидент на порталі Мінфін незадоволена клієнтка.

За її словами, вона зіткнулася з проблемою щодо повернення коштів за авіаквитки, оскільки рейси були скасовані.

Жінка купила авіаквитки за 33 тисячі гривень, плюс оформила додаткову гарантію за дві тисячі, Що ПриватБанк поверне їй кошти.

"Були куплені квитки на суму в 33 000 гривень. Плюс була оформлена за 2000 + гарантія повернення вартості від ПриватБанку. Компанія Turkish airlines повідомила про скасування двох рейсів. Подала заявку на повернення і скасування квитків відразу ж. Через 2 дні банк відправив лист зі словами повернення коштів тільки по закінченню карантину. Це величезні гроші", - розповіла вона нюанси скандалу.

Клієнтка в подиві, на яких підставах ПриватБанк так "співпрацює" зі своїми клієнтами.

"Є членом Gold club. Багато років користуюся банком. Просто в шоці зараз. Хіба так можна працювати з людьми які ваші клієнти багато років? Буду звертатися куди тільки можна. Це абсолютно неприйнятно!",- емоційно підсумувала вона у своєму відгуку.

"Добрий день! Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати вас відразу повідомлять", - відреагував на скаргу співробітник банку.

Нагадавши, ПриватБанк відключає всі сервіси, термінова Заява.

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