Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова в черговий раз здивувала апетитною фігурою

Як повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості, цього разу дівчина залізла у ванну, судячи з усього – у своєму готельному номері в Туреччині.

Піна приховала всі пікантні місця зірки, проте того, що залишилося на кадрі, цілком достатньо для того, щоб оцінити всі принади її фігури.

Ульянова детально розповіла, як їй відпочивається в Бодрумі.

"Ловіть обіцяний пост про наш прекрасний відпочинок в Туреччині😉

🔸 Чому Бодрум? Як на мене, це найкращий Регіон Туреччини. Тут рукою подати до Греції. Неймовірно чисте Егейське море, приголомшливі лагуни, пляжі, природа-все тут красиво ☺;

🔸 Документ. Туреччина-одна з небагатьох країн, яка нас чекає без тесту. Сюди потрібні тільки закордонний паспорт, всі ваучери, квитки і страховка. Але цього разу нам робили розширену страховку - від COVID-19, в тому числі;

🔸 Готель. Для відпочинку ми вибрали шикарний Mandarin Oriental Bodrum. Я дуже рекомендую це місце: великі сучасні номери, відмінний сервіс і харчування, красива зелена територія, багато прекрасних видів, перша лінія. Не Готель, а казка;

🔸 Комфорт. Летіти всього 2,5 години, на паспортному контролі все проходить максимально швидко, турки, як завжди доброзичливі з туристами.

Якщо ви ще не встигли відпочити, то у вас є для цього остання можливість. До речі, на багато готелів ціни зараз просто горять, у зв'язку із закриттям сезону. Так що, варіанти є на будь-який смак і гаманець 😃 👌 🏻

Якщо залишилися питання, задавайте👇 🏽, – написала Ульянова.

Фанати навперебій почали ставити лайки і залишати під фотографією хвалебні коментарі. Всього за годину вони поставили своїй улюблениці пості 12 тисяч " сердечок"

"Шик шикарна 😮 ❤ ️ яка зараз погода? 🔥 🔥 🔥 💚 💚 💚 Навіщо так пальці затискати ? ❤️❤️❤️😻😻 😍👌🏻 Ну покажи вже цього щасливчика Наш☺️❤ ❤ ️ хто ваш молодий (або не молодий) людина?",- написали вони.

Раніше ми писали, що Даша Ульянова в черговий раз захопила шикарною фігурою, сфоткавшись на тлі моря.

На фото Даша сидить за столом, її очі прикриті, губи дівчини складені як для поцілунку. На дівчині джинси і сірий светр, вигідно підкреслює її спокусливі груди.

Судячи з геотегу, Ульянова зараз знаходиться в Бодрумі (Туреччина).

"Лови, цінуй момент до того, як він стане спогадом🕊", – підписала знімок Даша.

Фанати тут же почали лайкати це фото і писати в коментарях, яка вона красива і спокуслива.

Нагадаємо, що Даша Ульянова здивувала різким схудненням, красномовні кадри: "немає нічого неможливого».

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова ефектно закинула ногу і зважилася на одкровення: "справжня ракета».

Також Politeka писала, що Даша Ульянова побешкетувала з подругою в кафе: "Раскорячилась прямо за...".