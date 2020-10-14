Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова в черговий раз здивувала апетитною фігурою
Як повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості, цього разу дівчина залізла у ванну, судячи з усього – у своєму готельному номері в Туреччині.
Піна приховала всі пікантні місця зірки, проте того, що залишилося на кадрі, цілком достатньо для того, щоб оцінити всі принади її фігури.
Ульянова детально розповіла, як їй відпочивається в Бодрумі.
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"Ловіть обіцяний пост про наш прекрасний відпочинок в Туреччині😉
🔸 Чому Бодрум? Як на мене, це найкращий Регіон Туреччини. Тут рукою подати до Греції. Неймовірно чисте Егейське море, приголомшливі лагуни, пляжі, природа-все тут красиво ☺;
🔸 Документ. Туреччина-одна з небагатьох країн, яка нас чекає без тесту. Сюди потрібні тільки закордонний паспорт, всі ваучери, квитки і страховка. Але цього разу нам робили розширену страховку - від COVID-19, в тому числі;
🔸 Готель. Для відпочинку ми вибрали шикарний Mandarin Oriental Bodrum. Я дуже рекомендую це місце: великі сучасні номери, відмінний сервіс і харчування, красива зелена територія, багато прекрасних видів, перша лінія. Не Готель, а казка;
🔸 Комфорт. Летіти всього 2,5 години, на паспортному контролі все проходить максимально швидко, турки, як завжди доброзичливі з туристами.
Якщо ви ще не встигли відпочити, то у вас є для цього остання можливість. До речі, на багато готелів ціни зараз просто горять, у зв'язку із закриттям сезону. Так що, варіанти є на будь-який смак і гаманець 😃 👌 🏻
Якщо залишилися питання, задавайте👇 🏽, – написала Ульянова.
Фанати навперебій почали ставити лайки і залишати під фотографією хвалебні коментарі. Всього за годину вони поставили своїй улюблениці пості 12 тисяч " сердечок"
"Шик шикарна 😮 ❤ ️ яка зараз погода? 🔥 🔥 🔥 💚 💚 💚 Навіщо так пальці затискати ? ❤️❤️❤️😻😻 😍👌🏻 Ну покажи вже цього щасливчика Наш☺️❤ ❤ ️ хто ваш молодий (або не молодий) людина?",- написали вони.
Раніше ми писали, що Даша Ульянова в черговий раз захопила шикарною фігурою, сфоткавшись на тлі моря.
На фото Даша сидить за столом, її очі прикриті, губи дівчини складені як для поцілунку. На дівчині джинси і сірий светр, вигідно підкреслює її спокусливі груди.
Судячи з геотегу, Ульянова зараз знаходиться в Бодрумі (Туреччина).
"Лови, цінуй момент до того, як він стане спогадом🕊", – підписала знімок Даша.
Фанати тут же почали лайкати це фото і писати в коментарях, яка вона красива і спокуслива.
Нагадаємо, що Даша Ульянова здивувала різким схудненням, красномовні кадри: "немає нічого неможливого».
Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова ефектно закинула ногу і зважилася на одкровення: "справжня ракета».
Також Politeka писала, що Даша Ульянова побешкетувала з подругою в кафе: "Раскорячилась прямо за...".