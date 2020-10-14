Відомий російський співак Філіп Кіркоров вразив виглядом поруч з молодою Аллою Пугачовою

Як передає Politeka.net, рідкісний архівний знімок з'явився на одній з фан-сторінок зоряної пари.

На фото ще молода Алла Борисівна стояла біля піаніно і щось награвала. На її голові була копиця рудого волосся. Поруч, спершись на піаніно, стояв щасливий Філіп Кіркоров. Судячи з вигляду, це фото було зроблено на самому початку їх відносин. Поруч з парочкою стояв поет-пісняр Ілля Рєзнік.

"Мені хотілося б, щоб ти знала. До того, як ми зустрілися, я йшов по життю без мети, без сенсу. Тепер я знаю, що з самого першого кроку, з тих пір, як я навчився ходити, я завжди йшов до тебе", - підписали знімок автори аккаунта.

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров і Алла Пугачова були в шлюбі з 1994 по 2005 рік. Після розставання Алла пішла до Максима Галкіна, з яким живе донині. У шлюбі з Галкіним народилося двоє дітей. Пара скористалася послугами сурогатної матері.

Раніше ми писали, що в мережі з'явився архівний кадр з Пугачовою, на якому вона не змогла стримати сліз.

Нагадаємо, що розв'язний Кіркоров пішов у відрив з престарілими Долиною і Газмановим: "Епоха".

Як повідомляла Politeka, щасливий Кіркоров зізнався, кого полюбив так, як навіть не очікував:"розвернуло на 180 градусів".

Також Politeka писала, що постарілий Кіркоров запалив зі знаменитою красунею, кадри потрапили в мережу: "любов буде пристрасною".