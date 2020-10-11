Російський співак Філіп Кіркоров поділився знімком з "Нової хвилі"
Як передає Politeka.net, відповідний кадр з'явився на Insagram-сторінці співака.
"Зустрічі з друзями з сучасному світі - розкіш! Цінуйте моменти і рідкісні побачення!",- поділився артист у підписі до посту.
На одному з опублікованих кадрів Філіп Бедросович постав у компанії композитора Ігоря Крутого.
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Але найбільше увагу його шанувальників привернув спільний знімок з Ларисою Доліною та Олегом Газмановим, які помітно постаріли.
У коментарях фанати Кіркорова, як завжди, не шкодували лісових слів на його адресу.
"Філіп блищить у всіх сенсах. Корона хвацько зрушена, але не з'їхала", " які шикарні чоловіки!", " Ну ви, прям, Нептун!!!" "Епоха", - писали під постом співака.
Раніше ми розповідали, як Кіркоров розважається з коханцем Бузової в Криму.
Під час поїздки до Криму Філіп Кіркоров з Давою позували на тлі узбережжя у Форосі і розважалися як діти в парку атракціонів.
Нагадаємо, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".
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Також Politeka писала, що Кіркоров, що рвався в Україну, засвітився поруч з Путіним:"пане".