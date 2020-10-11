Є ще порох!

Російський співак Філіп Кіркоров поділився знімком з "Нової хвилі"

Як передає Politeka.net, відповідний кадр з'явився на Insagram-сторінці співака.

"Зустрічі з друзями з сучасному світі - розкіш! Цінуйте моменти і рідкісні побачення!",- поділився артист у підписі до посту.

На одному з опублікованих кадрів Філіп Бедросович постав у компанії композитора Ігоря Крутого.

Але найбільше увагу його шанувальників привернув спільний знімок з Ларисою Доліною та Олегом Газмановим, які помітно постаріли.

У коментарях фанати Кіркорова, як завжди, не шкодували лісових слів на його адресу.

"Філіп блищить у всіх сенсах. Корона хвацько зрушена, але не з'їхала", " які шикарні чоловіки!", " Ну ви, прям, Нептун!!!" "Епоха", - писали під постом співака.