53-річний російський співак Філіп Кіркоров здивував щирим зізнанням

В одному з останніх інтерв'ю артист поскаржився на те, що зрозумів, скільки багато часу приділяв кар'єрі, нескінченним гастролям і підкоренню "поп-Олімпу". Однак, тепер вирішив кардинально змінити своє життя.

"Я зрозумів, що дуже красиво жив. І живу. Але при цьому найпрекрасніше чомусь пройшло повз. У той час як багато моїх колег довго відпочивали, розважалися, їздили у відпустки, на море, Я працював як тато Карло. Всі ці переїзди - Сочі-Анапа-Геленджик і назад, все літо без відпустки, розраховуючи тільки на якісь срані 13 днів у січні, коли можна було втекти в Діснейленд. А тепер хочеться життя...", - поділився своїми переживаннями Філіп Бедросович.

Кіркоров розкрив, як саме "по-іншому" має намір тепер жити, а також назвав того, кого дуже сильно полюбив за час карантину.

"Я маю намір тепер жити по-іншому. Я нарешті відкрив для себе принадність батьківства. Як би не дивно це прозвучало, але я тільки зараз зрозумів і відчув, як здорово і що таке бути батьком, мати улюблених і люблячих дітей. Сьогодні діти для мене головне. За ці 6 місяців я, нарешті, розгледів їх до мозку кісток і, може бути, скажу дивну фразу: полюбив так, як я навіть не очікував, що можу когось в житті полюбити. Тому що раніше все закінчувалося тим, що я приїжджав з гастролей — діти спали. Вони йшли в школу або в дитячий сад — я спав. Був таким недільним татом... А зараз, за ці 6 місяців, мене розвернуло на 180 градусів", - заявив Кіркоров.

Раніше ми повідомляли, співакові влаштували рознос в мережі за яскраво нафарбовану 8-річну дочку Аллу-Вікторію.

Філіп опублікував в Instagram фото зі своїми дітьми, з якими побував у парку розваг. Гордий і щасливий батько прогулювався з донькою і сином, пробуючи незвичайні солодощі і заглядаючи в різні локації з атракціонами.

Але особливо користувачі звернули увагу на дочку Кіркорова. На обличчі дівчинки красувався макіяж з синіми тінями, чорними стрілками і нюдовою помадою. Нафарбована дівчинка викликала фурор. Деякі припустили, що батько сам наніс їй макіяж.

"Красиві...вже майкап? Вітаю донечку зі святом всіх дівчаток...🎈 🎉 "; "Жахливо, нафарбована дитина - це кошмар"; "навіщо такій маленькій дівчинці очі тінями фарбувати? Вульгарно виглядає"; "а ви самі наносите макіяж доньці?!",- негативно відреагували в мережі.

Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".

Також Politeka писала, що Кіркоров, що рвався в Україну, засвітився поруч з Путіним:"пане".