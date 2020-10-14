Розкрито можливі зміни, які планують внести до Трудового кодексу
Про це пише Хвиля, посилаючись на Telegram-канал OneNews Україна.
Так, зараз на розгляді уряду знаходиться новий Трудовий кодекс, який передбачає цілий ряд серйозних поправок.
За інформацією журналістів, оновлений Трудовий кодекс передбачає шість ключових змін:
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- шестиденка за рішенням роботодавця;
- відпустка в 24 дні, але за свій рахунок можна взяти 30 днів;
- оплата понаднормових буде скорочена з 200% до 120% від зарплати;
- трудовий договір обов'язковий, навіть з фрілансерами (розробляють сім видів угод);
- трудові книжки зникнуть;
- роботодавець може звільнити співробітників без причини і попередження, але з виплатою грошової компенсації.
Терміни затвердження нового трудового кодексу поки не відомі. А причиною для перегляду деяких пунктів чинного документа послужила економічна криза, спровокована карантином і пандемією китайського вірусу.
Раніше ми повідомляли, як складна ситуація в 2020 році з пандемією і фінансовою кризою вплинула на ринок праці.
В середньому, як відзначають фахівці, зарплати по ринку впали на 10-15%, хоча на початку року планувався приріст на 20-25%. Скорочення зарплат найбільше зачепило IT-фахівців і топ-менеджерів – в середньому на 15-30%.
Але найбільшого удару карантин завдав зайнятості населення.
Нагадаємо, що карантин обернувся масштабним безробіттям
Як повідомляла Politeka, Зменшення зарплат і стрибок безробіття, українців вже попередили