Раскрыты возможные изменения, которые планируют внести в трудовой кодекс

Об этом пишет Хвыля, ссылаясь на Telegram-канал OneNews Украина.

Так, сейчас на рассмотрении правительства находится новый трудовой кодекс, который предусматривает целый ряд серьезных поправок.

зарплата служба занятости коммуналка субсидии выплаты работа

По информации журналистов, обновленный трудовой кодекс предусматривает шесть ключевых изменений:

Популярные статьи сейчас

Беда у Гросу, в свадебном платье и фате объявила печальную новость: "Покойся с миром..."

Тарзан загремел в реанимацию после откровений об изменах Королевой, появились кадры: "Сдали нервы"

«Беременная Настя, поздравляем»: Каменских не смогла скрыть округлившийся животик

Каменских и Потап показали, как выглядели в молодости: "Леша с волосами, а Настя..."
Показать еще

  • шестидневка по решению работодателя;
  • отпуск в 24 дня, но за свой счет можно взять 30 дней;
  • оплата сверхурочных будет сокращена с 200% до 120% от зарплаты;
  • трудовой договор обязателен, даже с фрилансерами (разрабатывают семь видов сделок);
  • трудовые книжки исчезнут;
  • работодатель может уволить сотрудников без причины и предупреждения, но с выплатой денежной компенсации.

Сроки утверждения нового трудового кодекса пока не известны. А причиной для пересмотра некоторых пунктов действующего документа послужил экономический кризис, спровоцированный карантином и пандемией китайского вируса.

Ранее мы сообщали, как сложная ситуация в 2020 году с пандемией и финансовым кризисом повлияла на рынок труда.

В среднем, как отмечают специалисты, зарплаты по рынку упали на 10-15%, хотя в начале года планировался прирост на 20-25%. Сокращение зарплат больше всего задело IT-специалистов и топ-менеджеров – в среднем на 15-30%.

Но наибольший удар карантин нанес занятости населения. 

Напомним, что карантин обернулся масштабной безработицей

Как сообщала Politeka, Уменьшение зарплат и скачок безработицы, украинцев уже предупредили