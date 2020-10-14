Раскрыты возможные изменения, которые планируют внести в трудовой кодекс
Об этом пишет Хвыля, ссылаясь на Telegram-канал OneNews Украина.
Так, сейчас на рассмотрении правительства находится новый трудовой кодекс, который предусматривает целый ряд серьезных поправок.
По информации журналистов, обновленный трудовой кодекс предусматривает шесть ключевых изменений:
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- шестидневка по решению работодателя;
- отпуск в 24 дня, но за свой счет можно взять 30 дней;
- оплата сверхурочных будет сокращена с 200% до 120% от зарплаты;
- трудовой договор обязателен, даже с фрилансерами (разрабатывают семь видов сделок);
- трудовые книжки исчезнут;
- работодатель может уволить сотрудников без причины и предупреждения, но с выплатой денежной компенсации.
Сроки утверждения нового трудового кодекса пока не известны. А причиной для пересмотра некоторых пунктов действующего документа послужил экономический кризис, спровоцированный карантином и пандемией китайского вируса.
Ранее мы сообщали, как сложная ситуация в 2020 году с пандемией и финансовым кризисом повлияла на рынок труда.
В среднем, как отмечают специалисты, зарплаты по рынку упали на 10-15%, хотя в начале года планировался прирост на 20-25%. Сокращение зарплат больше всего задело IT-специалистов и топ-менеджеров – в среднем на 15-30%.
Но наибольший удар карантин нанес занятости населения.
Напомним, что карантин обернулся масштабной безработицей
Как сообщала Politeka, Уменьшение зарплат и скачок безработицы, украинцев уже предупредили