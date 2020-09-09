Стало известно, как пандемия и карантин повлияли на рынок труда в Украине

Об этом пишет издание Будпорт.

В частности, средняя зарплата в июле, если сравнивать с предыдущим месяцем, выросла на 2%, а в годовом исчислении (по сравнению с июлем 2019 года) – на 7,6%, достигнув 11800 гривен.

Реальная зарплата в июле по сравнению с июлем 2019 года увеличилась на 5,1%, а относительно июня 2020 года – на 2,6%.

В среднем, как отмечают специалисты, зарплаты по рынку упали на 10-15%, хотя в начале года планировался прирост на 20-25%. Сокращение зарплат больше всего задело IT-специалистов и топ-менеджеров – в среднем на 15-30%.

Но наибольший удар карантин и эпидемия нанесли занятости населения. Реальное количество освобожденных украинцев или ставших временно из-за ограничительных мер безработными не назовет никто. Для многих компаний отправка сотрудников в частично и полностью неоплачиваемый отпуск была основным решением.

Но эксперты ожидают, что зарплаты скоро поднимутся, но динамика не будет такой высокой, как в прошлые годы. НБУ прогнозирует рост номинальных зарплат на 4,1%, а реальных - на 1,3%. МВФ, в свою очередь, уверяет, что рост будет на уровне 3,6%.

"Заработные платы, вероятнее всего, не будут сокращаться, поскольку увеличиваются цены на потребительские товары и растет инфляция», – отмечает аналитики.

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