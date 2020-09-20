Украинцев предупредили о новой волне безработицы

Как передает Finance.ua, об этом заявила аналитик рынка труда Татьяна Пашкина.

Эксперт предупредила, что Украина может вернуться к весенним показателям безработицы при условии, если Кабмин ужесточит карантин на фоне новой вспышки китайского вируса.

“Мы уже не имеем того запаса прочности. И если весной люди могли продержаться, имея определенный финансовый запас, то сейчас люди этого не смогут. Они не сумели сформировать финансовую подушку”, – утверждает она.

По словам Пашкиной, проблемы на рынке труда в Украине обостряет и трудовая миграция среди украинцев, которые в качестве работы выбирают другие страны.

“Мы сейчас очень зависимы от того, как будет идти карантин (в других странах – ред.). Мы имеем, к примеру, вторую волну вируса в Чехии, а это наш партнер по трудоустройству. Мы имеем большие проблемы с Германией относительно вакансий. Поэтому те украинцы, у которых была подработка в европейских странах, теперь ее не имеют”, – продолжила она.

Что касается роста средней зарплаты, то, как прогнозирует эксперт, то украинцам не следует его ожидать. Не исключено, что работницам даже будут меньше платить.

“Рынок вообще не разрешит платить высокую зарплату. Теперь у нас меньше импульсивных покупок. Поэтому иногда, когда работодатель хотел бы платить больше, не может сделать этого. Рынок предоставления услуг сузился, поэтому объективно заработная плата может тоже быть меньше”, – резюмировала Пашкина, озвучивая прогноз на ближайшее время.

Напомним, чему готовы научить украинцев за день: зарплата в 20 тысяч гривен, опыт работы не обязателен.

Как сообщала Politeka, зарплаты в Украине вырастут на 30%, в Минфине озвучили сроки: кому ждать прибавку.

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