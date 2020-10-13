Нынешний показатель количества безработных в Украине более чем в два раза превысил тот же показатель прошлого года

По состоянию на 12 октября, в Украине зарегистрировано 427 тысяч безработных. Этот показатель на 59% (то есть 159 тысяч человек) превышает данные за тот же период 2019 года, передает "Радио свобода" со ссылкой на данные соответствующего запрос в Государственный центр занятости.

С начала карантина, то есть с 12 марта, по 9 октября статус безработного получили 525 тысячи человек - в Центре этот показатель оценивают как на 53% выше, чем за такой же период прошлого года.

В ведомстве также раскрыли, в каких регионах ситуация наиболее патовая, и где - наименее.

Так, наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве - с начала карантина показатель подскочил в два раза.

При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%.

342 тысяч украинцам, ставшим на учет, удалось трудоустроиться за время карантина. На сегодня, в базе Центра предлагается 67 тыс. вакансий, это на 34% меньше, чем в прошлом году. Так, если в 2019-м 12 октября на одну вакансию претендовали 3 человека, то сейчас - шестеро.

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В среднем, как отмечают специалисты, зарплаты по рынку упали на 10-15%, хотя в начале года планировался прирост на 20-25%. Сокращение зарплат больше всего задело IT-специалистов и топ-менеджеров – в среднем на 15-30%.

Но наибольший удар карантин нанес занятости населения. Реальное количество уволенных украинцев или ставших временно из-за ограничительных мер безработными не назовет никто. Для многих компаний отправка сотрудников в частично и полностью неоплачиваемый отпуск была основным решением.

Но эксперты ожидают, что зарплаты скоро поднимутся, правда, динамика не будет такой высокой, как в прошлые годы. НБУ прогнозирует рост номинальных зарплат на 4,1%, а реальных - на 1,3%. МВФ, в свою очередь, уверяет, что рост будет на уровне 3,6%.

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