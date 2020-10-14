Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом арахісової пасти
Як передає Politeka.net, найпростіший рецепт вона опублікувала у себе в Instagram. Глинська зазначила, що намагається не зберігати вдома різні шкідливості, але іноді дуже хочеться солодкого.
"Тоді на допомогу мені приходить чайна ложечка такої пасти. Тим більше, що готується вона - простіше не придумаєш!",- додала кулінар.
Для приготування пасти вам знадобиться:
- 300 г арахісу,
- 100 г фініків,
- 1/3 ч. л. солі,
- 30-40 мл кокосового масла (можна замінити соняшниковою олією).
Арахіс потрібно обсмажити в духовці близько 15 хвилин. Попередньо її потрібно розігріти до 170 градусів. Фініки слід очистити від шкірки і кісточок. Всі інгредієнти поєднуємо в блендері і пробиваємо до стану пасти.
Заревану Христину Асмус кинулися втішати після витівки Харламова: "Ну-ка не плакати!"
Анджеліна Джолі засвітила найпотаємніше в легкій сукні без білизни: "Ух ти, ідеальніше не знайти!"
Харламов, який розлучається, зірвався і жорстко обстібав Христину Асмус, пригадавши ганьбу з "Текстом": "Колишня лікті кусає"
Каменських і Потап показали, як виглядали в молодості: "Льоша з волоссям, а Настя..."
Шанувальники Єлизавети Глинської не змогли стримати слів захоплення від такого простого і одночасно оригінального рецепта.
"Лізочка, спасибі вам за ідею з додаванням фініка і кокосового масла", "смачно... Від цукрової ломки рятують ваші десерти", "Ого, виявляється її просто зробити)))). Спасибі! На сніданок бутерброд з арахісовою пастою і повидлом з яблук і сливи", "Супер. Зберегла", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ліза Глинська розкрила, як приготувати справжні львівські сирники: "Просто смакота!".
Як повідомляла Politeka, Ліза Глинська поділилася рецептом вишуканого десерту з грушею:"Легкий у приготуванні".
Також Politeka писала, що Ліза Глинська розкрила секрет приготування торта, який обожнює весь світ: "Чарівний".