Вкусняшка на кожен день

Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом арахісової пасти

Як передає Politeka.net, найпростіший рецепт вона опублікувала у себе в Instagram. Глинська зазначила, що намагається не зберігати вдома різні шкідливості, але іноді дуже хочеться солодкого.

"Тоді на допомогу мені приходить чайна ложечка такої пасти. Тим більше, що готується вона - простіше не придумаєш!",- додала кулінар.

Для приготування пасти вам знадобиться:

300 г арахісу,

100 г фініків,

1/3 ч. л. солі,

30-40 мл кокосового масла (можна замінити соняшниковою олією).

Арахіс потрібно обсмажити в духовці близько 15 хвилин. Попередньо її потрібно розігріти до 170 градусів. Фініки слід очистити від шкірки і кісточок. Всі інгредієнти поєднуємо в блендері і пробиваємо до стану пасти.

Шанувальники Єлизавети Глинської не змогли стримати слів захоплення від такого простого і одночасно оригінального рецепта.

"Лізочка, спасибі вам за ідею з додаванням фініка і кокосового масла", "смачно... Від цукрової ломки рятують ваші десерти", "Ого, виявляється її просто зробити)))). Спасибі! На сніданок бутерброд з арахісовою пастою і повидлом з яблук і сливи", "Супер. Зберегла", - пишуть користувачі Мережі.

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